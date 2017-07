Níjar pide a los bañistas que extremen la precaución ante el temporal de Levante Los socorristas que se extienden por las playas del parque natural realizaron más de medio centenar de rescates el verano pasado F. G. Almería Martes, 4 julio 2017, 00:59

El Ayuntamiento de Níjar ha pedido a los bañistas que extremen la precaución ante las fuertes rachas de viento de Levante que reinarán en las playas hasta el próximo jueves. Especialmente la alerta del Consistorio nijareño está centrada en las playas no urbanas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ya que estas presentan características geográficas que hacen más difícil la seguridad del baño cuando sopla viento de Levante.

«Los bañistas deben de respetar las banderas que hay instaladas en estas playas. Hay que recordar que las banderas rojas prohiben terminantemente el baño». Así lo recordó ayer a este periódico el concejal de Turismo, Patrimonio Cultural y Playas de Níjar, Alexis Pineda, quien volvió a recordar que el fuerte viento, que ayer obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el nivel amarillo en la capital y el Poniente, convierte el agua de playas no urbanas como Cala Plomo, Mónsul o Genoveses, en una «acción muy arriesgada». En ese sentido, Pineda recordó que el año pasado los socorristas que se extienden por el término municipal de Níjar realizaron más de medio centenar de rescates durante el verano pasado cuando soplaban fuertes rachas de levante.

Desde el Consistorio nijareño recomendaron a cualquier bañista que se vea atrapado en alguna corriente en algunas de las playas no urbanas de Cabo de Gata que «nade en paralelo a la línea de costa con el objetivo de no quedar atrapado» ante una fuerte resaca. No obstante, volvieron a advertir que los bañistas que se lancen al mar con bandera roja se enfrentan a fuertes sanciones.