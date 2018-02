La nieve y el hielo dificultan el tráfico en carreteras de Almería Hay tramos cortados en La Alpujarra y Los Filabres, con obligación de usar cadenas en Escúllar y Calar Alto JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 2 febrero 2018, 12:42

La bajada de temperaturas durante la pasada noche y las precipitaciones en forma de nieve hacen dificultoso el tráfico de cualquier tipo de vehículos en carreteras de la provincia de Almería, algunas de las cuales han acumulado gran espesor de nieve, así como grandes placas de hielo, que han obligado a trabajar desde primera hora de la pasada madrugada para restablecer la normalidad y garantizar la conexión por carretera entre los 103 municipios de la provincia de Almería, en los 1.200 kilómetros de redes provinciales. Así, mientras esté activa la alerta amarilla por el temporal de frío el dispositivo especial va a estar completamente activo.

El Plan de Viabilidad Invernal dependiente de la Diputación Provincial de Almería, con un amplio número de efectivos, trabajan en aproximadamente una docena de carreteras para que las inclemencias del tiempo no sean un impedimento a la hora de las comunicaciones entre los municipios de la provincia de Almería. Por el momento, la comarca de Los Vélez ha recuperado la normalidad, pero también es cierto que hay tres carreteras en la zona de La Alpujarra y una en Los Filabres que tienen tramos cortados al tráfico de vehículos. Así, la AL-3102, que comunica Tabernas y Tíjola por Velefique, Bacares y Bayarque, a través de la A-349; la AL-5402, de la A-348 en Laujar de Andarax a la A-337 por Paterna del Río y Bayárcal; la AL-5406, en el tramo de la A-1178 Las Menas a la A-1178 en Serón, y la AL-5407, en el tramo de la AL-3102 A la A-1178, en Collao Ramal de Bacares, permanecen cortadas. Además, hay dos carreteras que están abiertas pero con prohibición de paso para caminos y restricción para vehículos que no lleven instaladas en las ruedas las cadenas, que son la AL-4404, en tramo de la A-92 A Calar Alto opr Aulago de Gérgal y la AL-5405R, en el ramal de acceso a Escúllar.

Así, el dispositivo cuenta con 51 personas, que tienen a su disposición seis palas provistas de cadenas, distribuidas en el territorio provincial, seis motoniveladoras provistas de cadenas, distribuidas en el territorio provincial, dos camiones de carga de sal para su distribución sobre calzada distribuidos en zona sur y zona norte provincial, dos furgonetas de transporte de peones, diez vehículos para gestión y traslado a los lugares de trabajo, diez vehículos para vigilancia de la red, una mini retro y barredoras para limpieza de calzada, dos dumper para limpieza, seis almacenes permanentes de sal y varios provisionales, así como maquinaria de colaboradores externos apta para la lucha contra el hielo y la nieve distribuidos a lo largo del todo el territorio provincial.

Una situación que, además, requiere paciencia o no coger el coche si no es necesarios. De todas formas, si no hay más remedio, es aconsejable conducir sin acelerones, con marchas largas, a poca velocidad, utilizando el freno lo menos posible y con mucha atención a la distancia de seguridad, que debe ser mayor que la aconsejada cuando no hay factores meteorológicos que influyan en la conducción.