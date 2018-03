La madre del pequeño Gabriel, en TVE: "Él hubiera chillado, estaba aleccionado para ello" 00:47 Patricia ha concedido una entrevista a 'Desaparecidos' para hablar de la desaparición de su hijo IDEAL.ES Miércoles, 7 marzo 2018, 23:22

Una semana después de desaparecer, el caso de Gabriel el niño almeriense de 8 años, sigue de plena actualidad. En esta ocasión porque la madre del menor, Patricia Ramírez, ha sido entrevistada en 'Desaparecidos' de TVE para contar cómo está llevando la búsqueda.

Ramírez ha confirmado que ha hablado tanto con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como con el presidente del Gobierno, "Rajoy nos ha llamado para lo que necesitáramos". Además de ello, ha recordado que no tiene la más mínima duda de que a su hijo se lo han llevado porque "mi hijo no se va solo a ningún sitio".

De hecho, según la madre, "Gabriel es un niño que se mueve mucho, muy divertido pero no va solo nunca". Por eso afirma, "la única sensación que me queda es que se lo han tenido que llevar". Sobre Gabriel, Patricia deja claro que "es un niño muy inteligente" por lo que "hubiera chillado, estaba aleccionado para ello". Al tiempo que no le cabe la menor duda: "Va a volver porque tiene que volver, tiene muchas cosas que hacer y estamos todos con él": Hasta entonces, confiesa que "no me puedo quitar la bufanda (que llevaba habitualmente su hijo), es una manera de tenerlo cerca".