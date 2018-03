La madre de Gabriel: "Se ha ido como un rey, ha salvado la vida de su padre" Patricia Ramírez y Ángel Cruz han sido los protagonistas de una emocionante entrevista en 'Desaparecidos' de TVE IDEAL Miércoles, 14 marzo 2018, 23:52

El asesinato del pequeño Gabriel con tan solo ocho años a manos de Ana Julia, la pareja del padre, ha consternado a toda España. El seguimiento que se ha hecho del caso cuenta con pocos precedentes similares. Los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz han sido los grandes protagonistas de las últimas horas una vez conocido el fatal desenlace del asesinato por todos los valores positivos que han trasmitido. Valores que han destacado de nuevo en 'Desparecidos' durante la entrevista que se ha mantenido con ellos.

Pues una vez más, Patricia ha recalcado la importancia de dar "un mensaje positivo dentro de toda la rabia que sentimos". Porque la madre de Gabriel recuerda que "ha habido tanta gente que ha hecho tantas cosas bonitas (...) hemos visto el movimiento de muchos niños en sus aulas, en sus calles y no se pueden quedar con el final del cuento y la bruja mala". Para Patricia, no cabe la menor duda, "la gente es buena y no hay que tener miedo a la bruja y a todo lo que esta mujer ha generado". Por eso, lanza un mensaje para olvidar la rabia y empezar a pensar "dentro de la justicia y dentro de otro ámbito y no desde la rabia porque los niños necesita el final del cuento".

Un mensaje que comparte con Ángel Cruz, el padre de Gabriel. La unidad que ambos han demostrado pese a ser expareja ha sido todo un ejemplo. Ángel destaca que "vamos a seguir unidos porque tenemos que compartir recuerdos: tenemos que llorar juntos a Gabriel". Ya que aunque han estado en el foco mediático, se han tenido siempre el uno al otro. Sin embargo, pese a que Ángel ha recalcado que "gracias a la cobertura informativa Gabriel ha estado en todas las casas de España" también ha relatado que ha habido momentos en los que la cobertura informativa ha intercedido en la investigación". "Hay informaciones que son duras sin haber sido contrastadas y que hacen daño" ha añadido Patricia. Al tiempo que admite que sigue siendo "muy duro seguir escuchando mentiras y cosas sin tener la certeza". Pero que en cualquier caso nada podrá tapar la heroicidad de Gabriel: "Se ha ido como un rey, ha salvado la vida de su padre".

"Siempre hemos tenido la esperanza de que Gabriel podría estar con vida" ha llegado a asumir Ángel al tiempo que ha querido poner en valor a su hijo: "Gabriel ha podido con ella aunque ha pagado un coste muy alto y a nosotros nos ha destrozado la vida". Pues el progenitor de Gabriel no duda que Ana Julia, la que fuera su pareja "no se va a ir de rositas". Eso a pesar de que la cobertura mediática estuvo a punto de ponerlo todo en peligro porque, según Ángel, "una vez que ella estaba en el foco, todos los medios la seguía y eso no era bueno porque no la dejaban actuar con libertad".

"La ética y los principios deben estar por encima de los intereses y de vender o en este caso, contar" ha concluido Patricia antes de lanzar un mensaje positivo: "Que no cunda la rabia y que continúe el movimiento de buena gente".