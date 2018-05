La Junta estudia medidas para mejorar el transporte público con Huércal de Almería Viajeros en la Estación Intermodal de Almería. / IDEAL El delegado de Fomento y Vivienda, Antonio Martínez, analiza con el alcalde medidas que mejoren el servicio A. MALDONADO ALMERÍA Martes, 22 mayo 2018, 02:12

El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Almería, Antonio Martínez, y el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, se han reunido para analizar la oferta de transporte público prestado en el municipio a través del Consorcio Metropolitano, con el objetivo de poder adoptar medidas que mejoren o implementen los actuales servicios, así como la habilitación de nuevos puntos de parada.

Según explicó Martínez, las actuales líneas de transporte del Consorcio superan en una jornada laborable la veintena de servicios (ida-vuelta) para los núcleos de Fuensanta y Villa Inés, y más de una quincena con paso por el municipio de Huércal de Almería y los núcleos de El Cercado, El Potro y Los Pinos. No obstante, reconoció que el servicio «puede ser algo deficitario los fines de semana, sobre todo en los ámbitos de Los Pinos y de El Potro, ya que se trata núcleos cuyos servicios se prestan a través de líneas de transporte de medio recorrido», por lo que aseguró que desde el Gobierno andaluz «se intentará dar solución con la licitación de las concesiones de transporte que discurren por el ámbito».

Respecto a dicho trámite, Martínez aclaró que no se ha licitado aún porque el anteproyecto informado y aprobado no daba una solución satisfactoria a las necesidades de los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio. «Las actuales concesiones de transporte fueron aprobadas allá por el año 2000, época en la que barrios como Los Pinos o El Mirador del Mediterráneo no mantenían el nivel de población y necesidades de transporte que demandan hoy en día», indicó el delegado, que, sin embargo, puso de manifiesto que a lo largo de este tiempo «desde el Consorcio de Transporte se han ido poniendo en marcha medidas para favorecer la movilidad urbana entre estas zonas».

Tras confiar en contar en breve con una modificación del anteproyecto de concesión administrativa que aporte soluciones en estos temas, Martínez hizo especial hincapié en las últimas mejoras establecidas en las líneas que se prestan en Huércal de Almería, como han sido la ampliación de los servicios en horario de tarde entre los diferentes municipios de la comarca del Bajo Andarax y la Universidad de Almería o la incorporación de nuevos vehículos a las líneas metropolitanas.

De hecho, reconoció que «el transporte metropolitano es de vital importancia para muchísimos usuarios con origen o destino a los diferentes barrios de Huércal de Almería», núcleos en los que se realizaron más de 156.000 desplazamientos durante el año 2017, viajes cancelados en un porcentaje superior al 52% con la tarjeta de transporte del Consorcio y que, por tanto, permitió un ahorro medio a las familias de la localidad de más de un 30% con respecto al precio del billete sencillo.

En cuanto a la posibilidad planteada por el alcalde de habilitar una parada en el Hospital de Torrecárdenas, el delegado territorial de Fomento se comprometió a «estudiar la viabilidad de que determinados servicios puedan tener acceso directo al centro hospitalario», si bien aclaró que «antes de adoptar ninguna medida se debe valorar, de un lado, el perjuicio en tiempo que puede suponer para el resto de usuarios de la línea, cuyo destino final no sea el Hospital, así como contar con los preceptivos informes emitidos por el Ayuntamiento de Almería».

Martínez recordó que las líneas metropolitanas M-101 y M-102 realizan en la actualidad parada frente al estadio Juan Rojas que, con los nuevos accesos construidos para el futuro Materno-Infantil, se encuentra a menos de 500 metros de la entrada de Consultas Externas del centro.