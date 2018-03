"A quien tenga a mi hijo, que lo deje en un centro comercial, no habrá represalias" 04:01 EFE La madre del pequeño Gabriel descarta que su hijo haya podido perderse y pide a los posibles captores que lo devuelvan "sano y salvo" FRAN GAVILÁN ALMERÍA Jueves, 1 marzo 2018, 15:11

Patricia, la madre del pequeño Gabriel, ha asegurado a este periódico que el menor es "muy responsable" y que "jamás" se habría ido sólo del recorrido que se supone que realizó para llegar a la casa de su primo, a escasa distancia de la residencia de la abuela paterna. "Es muy prudente, conoce la zona perfectamente y es imposible que se haya podido perder", ha indicado visiblemente afectada su madre, quien ha descartado que Gabriel se hubiera ido por su propia voluntad."Eran apenas cien metros, por lo que ha tendido que llevárselo alguien contra su voluntad", ha confirmado.

En este sentido, ha querido dirigirse a las personas que pudieran tener a su hijo. "A quien tenga a mi hijo que no se preocupe, no habrá represalias, sólo tiene que dejarlo en un centro comercial o en una vía pública", ha pedido la madre, quien ha explicado entre lágrimas que Gabriel es "muy responsable" y que no dudará en llamar a sus padres si lo dejan en libertad.

Por otro lado, la mujer ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido la familia en estos momentos tan difíciles, al tiempo que ha pedido que utilicen los teléfonos exclusivamente para "pistas reales" que ayuden a encontrar a Gabriel y que no "entorpezcan" la investigación que lleva la Guardia Civil con "pistas falsas".

Patricia ha querido desmentir, asimismo, que la relación entre ella y el padre del pequeño es mala. "Nuestras dos familias se llevan muy bien y mi expareja es estupenda".