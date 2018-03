"La Guardia Civil nos ha confirmado que el hombre detenido no guarda relación con la desaparición del menor" 03:10 Un portavoz de la familia señala que la Guardia Civil sigue otras líneas de investigación ahora con más rotundidad FRAN GAVILÁN NÍJAR Sábado, 3 marzo 2018, 15:44

Santiago Burillo, portavoz de la familia, ha confirmado que la Guardia Civil ha notificado a los padres de Gabriel que D. A. F. M., vecino de Antas y de 42 años, en prisión por quebrantar una orden de alejamiento respecto a la madre de Gabriel, "no guarda relación" con la desaparición del menor. "Esta situación supone un alivio para Patricia, ya que como sabéis ha sido acosada durante dos años".

Al mismo tiempo ha señalado que Patricia sufrió una crisis de ansiedad ante el bulo de que habían detenido a Ángel, su expareja y padre de Gabriel. "Ellos se llevan muy bien y es del todo falso que Ángel haya sido detenido o investigado por la desaparición de su hijo", ha señalado con rotundidad el padre del menor.

Por otro lado, ha confirmado que la Guardia Civil sigue ahora unas líneas de investigación con más rotundidad, contempladas al principio pero que "ahora cobran más fuerza", ha explicado el portavoz, quien no ha dado más detalle sobre estas hipótesis, si bien ha pedido que no se utilicen los teléfonos de búsqueda facilitados por la familia en los carteles con posibles avistamientos o indicios no concluyentes.