Fomento prevé el cambiador de ancho pero no hay trenes disponibles para los viajes a Almería Los únicos quince trenes que pueden circular por todo tipo de vía están a día de hoy a pleno rendimiento en las líneas de ferrocarril a Galicia MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Martes, 6 febrero 2018, 01:16

El Ministerio de Fomento apagaba el fuego hace pocos días. Después de que los representantes del Gobierno dijeran, en una reunión con miembros de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, que no estaba previsto el cambiador de ancho de Granada -que, inicialmente, permitiría a los almerienses beneficiarse de la extensión de la red AVE hasta la capital nazarí sin tener que hacer transbordo- el Ejecutivo se desmentía a sí mismo. En un comunicado, Fomento aseveraba que el cambiador está previsto y que era cuestión de días que se licitara el proyecto para su construcción.

Sin embargo, paradójicamente, puede darse el llamativo caso de que se construya el cambiador y no haya trenes que se puedan utilizar de forma efectiva para mejorar los servicios entre Almería y Madrid. Porque el material móvil -los trenes- que se necesitarían para Almería, de doble ancho y de alimentación eléctrica y diesel, son escasos y están dedicados en exclusiva a los servicios con Galicia.

Se trata de la serie 730 de Renfe, los híbridos, un material móvil de los más avanzados del mundo por su capacidad de adaptación que se utiliza para servicios denominados como Alvia y que enlazan Madrid con las ciudades gallegas de Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña y Ferrol. Pueden circular por vías de ancho ibérico e internacional (el ancho del AVE) y también pueden utilizar vías electrificadas o sin electrificar gracias a unos furgones específicos que, con diesel, generan la electricidad necesaria para los motores eléctricos del tren y los servicios a bordo.

De estos trenes, una adaptación específica del modelo 130 construido por las fábricas de Talgo y Bombardier, hay 15 unidades, una de las cuales ha estado hasta hace escasos cuatro días en desuso -fue la que descarriló en la curva de Angrois, junto a la ciudad de Santiago de Compostela, y ha permanecido bajo intervención judicial-. Y todas las unidades están dedicadas a Galicia en tanto en cuanto no llega la Alta Velocidad hasta Ourense. De hecho, hay días en los que, debido a la necesidad de más plazas (fines de semana, puentes o vacaciones) se disponen trenes en doble composición, esto es, dos trenes unidos, agotando la disponibilidad de unidades de Renfe. «De lunes a jueves, por la propia rotación del material, hay algún tren libre. Pero viernes, sábado y domingo y los periodos de alta demanda no queda ninguno en los talleres», relatan fuentes sindicales de la propia compañía estatal ferroviaria.

La compra de trenes de este tipo tampoco es una opción, ya que entre el encargo y la entrega suelen pasar -entre trámites burocráticos y la propia ejecución del material móvil- unos tres años. Un plazo que se dejaría la entrega, paradójicamente, a escasos meses de que se inaugure el AVE, tanto a Murcia como a Granada, según los plazos de Fomento.

Este modelo de tren ya fue utilizado de forma experimental por Renfe en abril de 2015 como prueba para observar las posibilidades de reducción de tiempos entre Madrid y Almería vía Antequera y Granada. Entonces, con las vías entre ambas ciudades en servicio sólo en el trazado ibérico, ofrecía tiempos menos beneficiosos que el actual Talgo (6 horas y 33 minutos). Esto mejoraría con la llegada del AVE a Granada. Pero claro, tendría que haber trenes libres.

«Hasta que no llegue el AVE a Galicia, los trenes no se van a liberar. Y, como mínimo, según los plazos que da el propio Ministerio, no habrá servicio AVE hasta bien entrado el año 2020. Así que mientras tanto, sólo hay una alternativa: cambiar de ancho los Talgo».

Esta opción es viable: mantener el material móvil Talgo VI de Almería pero en lugar de viajar por Linares-Baeza hacerlo por Granada. Los coches Talgo de Almería están habilitados para cambiar de ancho. Sin embargo, la operación no es tan sencilla como en el resto de trenes que también pueden hacerlo (series 120, 121, 130 o 730), ya que habría que cambiar de locomotora: de diesel y en ancho ibérico a eléctrica y en ancho internacional. «Con esa operación, que tardaría una media hora, nos 'comemos' la ventaja de viajar por vía de AVE hasta Granada. Y son 200 kilómetros más», indican otras fuentes cercanas a la propia Renfe.

Además, Renfe no tiene a día de hoy material móvil de Media Distancia capaz de cambiar de ancho, lo que dejaría en el aire los servicios con Sevilla. A no ser que Renfe destinara también unidades Talgo o 730 (de las que escasean) a los cuatro viajes que, desde hace décadas, se hacen al día por sentido entre Almería y la capital andaluza.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que aún queda licitar el proyecto del cambiador, redactarlo, licitar la obra y ejecutarla, el cambiador nunca estaría en servicio, como pronto, antes de final de este mismo año. Sumando esto a que Fomento insiste en que en 2023 habría vía de ancho europeo entre Almería y Granada -y que la obra, que conllevaría el corte de la vía, se extendería, como mínimo, durante un año- reduciría la utilidad del cambiador a un plazo de sólo tres años y medio, entre 2019 y 2022. Todo, claro está, si es que Renfe dispusiera de trenes para usarlo.