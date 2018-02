Febrero trae una mejora de los precios en origen de los cítricos Campo de Cítricos en la provincia de Almería. / IDEAL La cotización de la mandarina se recupera tras marcar una caída del 50%, en comparación con enero de 2017, durante el pasado mes JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Jueves, 15 febrero 2018, 01:46

Los precios que toman en origen los cítricos se vieron incrementados llegados el mes de febrero. De esta forma, si se comparan con los que marcaron en el mismo periodo del año, están siendo superiores. Sin embargo, aún no compensan la caída media que acumulan sus cotizaciones durante el presente año. No en vano, en la primera semana de febrero el valor de la mandarina en origen marcó 0,66 euros de media, cuando una semana antes el precio rondaba los 0,36 euros por kilogramo. Lo único logrado es que se situó, con esta subida, en el valor que tuvo, no solo en esa semana, sino en casi todo el mes de enero del año anterior, periodo, sin embargo, en el que este año su cotización media rondó los 0,30 euros por kilogramo, es decir, se pagó a la mitad que en el inicio de 2017.

Los valores, tomados del último informe sobre cítricos publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, resultan mejores este año tanto para el limón como para la naranja. En ambos casos, los precios medios superan los resultados cosechados en el primer tramo del pasado año. Las últimas referencias para limón y naranja son de 0,35 euros y 0,27 euros por kilogramo, respectivamente, valores parecidos a los que manejó durante todo el mes pasado.

Según los argumentos aportados en el informe del Observatorio de Precios, la subida del precio en la mandarina responde a un incremento del volumen de variedades tardías e híbridos de este cítrico en la última semana. Según la Consejería de Agricultura, Pesca Desarrollo Rural, en estos momentos, la variedades que se están recolectando en el campo andaluz son Nova, Afourer, Murcott y Ellendale, así como las últimas partidas de mandarinas de media temporada como las Clemenules, estas, sobre todo, en las zonas de producción más tardías.

En cuanto a las naranjas, actualmente se recolecta las del grupo Navel, como las Navelate-Lanelate, Washington Navel y las Navelinas; así como las Salustianas del grupo de las naranjas blancas. En cuanto al limón, se centra en el fino, para pronto comenzar a recolectar el Verna.

La provincia de Almería es una de las zonas más importantes de Andalucía en la producción de cítricos. Aunque en volumen de producto se encuentre lejos de provincias como Sevilla, los campos de cítricos almerienses destacan por cultivar, gran parte de ellos, en ecológico.