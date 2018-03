«Hay que evitar las hipótesis derrotistas en el caso de Gabriel»

No añadir más dolor al de la familia de Gabriel Cruz ni interferir en la investigación en marcha son dos «mandamientos» que, según Paco Lobatón, no deben transgredirse, y para ello aconseja «evitar el juego de las hipótesis derrotistas».

«He conocido muy pocos casos de desapariciones que se conviertan en un tema de alarma social generalizada, y éste, sorprendentemente, está teniendo esa dimensión», reconoció el periodista jerezano en una entrevista con EFE.

Según explicó Lobatón, mientras no se llegue a un final, «el que sea, no hay por qué adelantar la peor de las conclusiones», ya que eso no añade ningún valor y, al contrario, puede transgredir uno de los «mandamientos fundamentales»: no añadir dolor al dolor de las familias.

En vísperas del Día de las Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, que se celebra el próximo 9 de marzo desde que hace ocho años lo declarara el Congreso, Lobatón publica el libro «Te buscaré mientras viva» (Aguilar), un homenaje a las personas desaparecidas y a sus familiares.

«Siempre he tenido la preocupación de que los casos de más larga duración entran en una zona de olvido, que es una doble desaparición para las familias. De ahí el 'leitmotiv' principal: rescatar del olvido a esas personas», aseguró.

A través del testimonio de catorce familias (con casos como el de Yéremi Vargas, Cristina Bergua; David Guerrero, conocido como el niño pintor de Málaga; o la malograda Diana Quer), el periodista sigue dando voz a los desaparecidos y compone una historia: la de la supervivencia.

«De la amputación que llega a suponer una desaparición sacan energías y restablecen la capacidad de seguir viviendo, de seguir luchando permanentemente», subrayó el también presidente de la Fundación QSD (Quien sabe Dónde) Global Europea. Conocer la incertidumbre que genera una desaparición es un «sufrimiento de una profundidad inconmesurable», que a Lobatón le hizo «click» como periodista y como persona en los años 90, estando al frente del mítico 'Quién sabe dónde' en TVE, en antena durante seis años.