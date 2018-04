Más de un 35% de las empleadas del hogar en Almería trabaja fuera de la ley Una mujer, empleada del hogar o ama de casa, trabaja en el balcón de un piso. / MARIO ROJAS En la provincia hay unas 1.000 personas sin contrato, una situación que afecta sobre todo a mujeres inmigrantes SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 30 abril 2018, 00:36

Los últimos datos del Consejo General de Economistas (CGE) son claros: la economía sumergida en España asciende a 168.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, lo equivalente al 16% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta situación es preocupante hoy más que nunca ya que el sistema de pensiones públicas está en entredicho por unos gobiernos incapaces de equilibrar la balanza de gastos e ingresos, más desde la crisis.

Con este panorama, las labores de la inspección de trabajo y seguridad social se hacen innegociables pues representan uno de los pocos antídotos capaces de luchar contra el empleo irregular. Con plantillas insuficientes desde casi siempre, a tenor de las denuncias sindicales, estar detrás de cada empresario se convierte en la actualidad en una misión casi imposible. Imaginen entonces cómo será la situación en cada una de las casas donde se ofrece trabajo doméstico, uno de los empleos más precarios e invisibles que hay hoy.

El sindicato de Comisiones Obreras (CC OO) tiene datos más que elocuentes. En la provincia existen más de un 35% de estas empleadas trabajando fuera de la ley, de forma irregular. Actualmente y desde que en 2011 entró en vigor la integración de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social existen en Almería un total de 1.800 personas que están dadas de alta. De esta cifra, un total de 1.200 tienen un contrato fijo y el resto son discontinuas o temporales.

Al margen, aproximadamente otro millar de personas realizan estas labores de manera fraudulenta, lo que representa estar en una situación de indefensión y vulnerabilidad que se agrava aún más teniendo en cuenta que más del 95% de estas trabajadoras son mujeres y casi todas inmigrantes, en muchos casos de fuera de la Unión Europea (UE).

A día de hoy y desde hace más de un lustro se viene solicitando a los distintos gobiernos que ratifiquen los acuerdos implícitos en el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que persiguen, tal y como ya se ha hecho en otros países de la Unión, que se avance en la equiparación del empleo doméstico con el resto de trabajos. Hoy, por ejemplo, este colectivo no tiene derecho a las lógicas prestaciones por desempleo.

Es el caso de María, que lleva más de una década trabajando en casas particulares cuidando de personas mayores. En todo este tiempo ha cambiado de trabajo pero las condiciones no han variado apenas nada. «Jamás he tenido un día de descanso ni vacaciones. Iré a mi país (Ecuador) a ver a mis padres un mes y lo he pedido con casi un año de antelación», explica a IDEAL, con una edad cercana a la jubilación pero sin capacidad de poderse retirar cuando le toque porque apenas tiene cuatro años cotizados.

El 75%, de Sudamérica

El secretario general de CC OO en Almería, Antonio Valdivieso, explica que por desgracia esta situación es muy común entre las trabajadores de este sector. Menciona que son muchas las circunstancias que operan en contra de un trabajo apenas sindicalizado. «Como su centro de trabajo son los hogares, esto les convierte en invisibles, están aisladas y por su precaria situación están a expensas de lo que el empleador decida», señala.

Los datos que maneja el sindicato hablan de que al menos un 75% de estas personas son de fuera de la UE, en su mayoría sudamericanas. «En ocasiones estos trabajos ayudan a estas personas a regularizar su situación en España, pero lamentablemente no es así y es muy preocupante pues a veces llegan incluso a tener una relación laboral que raya la explotación», expone. Esta realidad se repite en muchos hogares, donde no se respeta los derechos básicos como el horario o los descansos. Sin olvidarse del salario. «Como vienen de fuera parte del sueldo lo reciben en especie. Es decir, en hospedaje», subraya el sindicalista. La relación en este punto se vicia. Las empleadas tienen un techo y, por tanto, una relación de total dependencia con respecto a las personas que le emplean. No solo eso, se trata de vivir en el trabajo, pero literalmente. «Yo estoy siempre disponible, hay noches que no pego ojo porque a quien cuido, que está muy mayor, en ocasiones le pasa que no es capaz de conciliar el sueño y me llama constantemente», explica María, cuyo sueldo no llega a los 600 euros cuando trabaja todos los días de su existencia desde las siete de la mañana.

Para CC OO está claro que sobran los motivos para pensar que el Gobierno ha abandonado a este colectivo a su suerte. Le acusa de «falta de interés» y de «inacción» teniendo en cuenta que esta situación es bien conocida. Le pide por tanto que intervenga la inspección, que se mejore las indemnizaciones por despido o que se garantice la prestación por desempleo, el derecho a jubilación o al subsidio en mayores de 55 años.