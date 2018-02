La ley electoral que negocian Cs y Podemos le habría dado el escaño al general Rodríguez Pablo Iglesias y Julio Rodríguez en un mitin en Almería. / R.MÁRQUEZ El tercer asiento del PP, ahora en manos de Carmen Navarro, habría sido otorgado a la lista de Unidos Podemos en la provincia de Almería MIGUEL CÁRCELES Domingo, 11 febrero 2018, 01:48

Si el PP tuviese ya poco nerviosismo por los augurios que le trasladan los sondeos de opinión electoral -salvo el elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, la práctica totalidad le auguran una muy potente migración de electores hacia el partido de Albert Rivera, Ciudadanos- la reforma de la ley electoral que en estos momentos está sobre la mesa de dos de los partidos de la oposición, Podemos y Ciudadanos, le restaría, sólo teniendo en cuenta los resultados de 2016, un buen puñado de escaños.

El principal de los cambios propuestos -no se quiere entrar en dos temas de calado como la circunscripción provincial o el derecho al voto a partir de los 16 años ya que requeriría de cambios constitucionales- reside en la fórmula a utilizar para repartir los 350 asientos de la Cámara baja. A día de hoy se utiliza el método d'Hont, un sistema tiende a dar a los partidos más grandes una fracción de los escaños ligeramente mayor que su fracción de votos. Con ello se consigue que el partido más votado se alce con más apoyos dentro de la Cámara y, con ello, obtenga una mayor estabilidad de gobierno.

Sin embargo, no está entre los más proporcionales. Por ello, desde Podemos han deslizado la posibilidad de cambiarlo por el método Sainte-Laguë, que en lugar de utilizar como divisores el número de escaños utiliza los números impares (1,3,5,7...). Se considera que este sistema es más proporcional. Y su afección sobre los últimos resultados serían de un fuerte calado.

Sólo el PP perdería 15 asientos en el Palacio de la carrera de San Jerónimo (uno el PSOE, uno el PdeCat y otro el PNV). En total, cambiarían de dueño 18 asientos que pasarían a sumar las cifras de Ciudadanos (12 escaños más) y Podemos (6 escaños más). Esta fórmula de reparto se aplica, por ejemplo, en sistemas democráticos de larga tradición como Alemania, Suecia o Dinamarca.

En Almería, este reparto habría supuesto un cambio absolutamente determinante, puesto que el PP, que se hizo con tres de los seis escaños en juego por la circunscripción, perdería el tercero en favor de Podemos. Esto es: el exjefe del Estado Mayor de la Defensa y cabeza de lista de Unidos Podemos en Almería, Julio Rodríguez, se hubiera hecho con el asiento del que carece por varios centenares de votos.

Esta modificación tiene pocas perspectivas de convertirse en realidad. Pues si bien tanto Podemos como Ciudadanos la miran con buenos ojos -serían los grandes beneficiados, ya que acercaría el porcentaje de votos obtenido al de traducción en escaños- no cuentan con un apoyo absolutamente determinante, el PSOE, que no quiere oír hablar de reforma electoral si no hay acuerdo con el partido mayoritario y actualmente en el Gobierno, el PP, principal perjudicado, a la vista de las cifras, de esta propuesta.

Cabe recordar que en las elecciones de 2015 el PP y el PSOE empataron a dos escaños, mientras que Ciudadanos y Podemos arañaron un asiento cada uno (el de Podemos, para el abogado sevillano David Bravo). Apenas unos meses después, en la repetición electoral, el PP, único partido que logró subir en apoyos, ganó por centenares de votos el tercer escaño (antes en manos de Podemos), asignado por lista a Eloísa Cabrera, pero que acabó recayendo en Carmen Navarro después de que la regidora popular declinase el Congreso de los Diputados a cambio de permanecer en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.