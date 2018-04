«Me duelen los huesos de tanto trabajar y no voy a tener ni jubilación» María camina por una calle de Almería, ciudad donde reside desde hace unos 11 años. / Sergio González Hueso María es empleada doméstica y pese a que trabaja de interna cotiza la mitad de horas y por 580 euros, de estos, 200 los envía a su hijo pequeño SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 30 abril 2018, 00:36

María está en danza desde las 7 de la mañana. Es la hora en la que levanta a la mujer que cuida, que alcanza ya casi los 100 años. La carga en su espalda hasta la silla de ruedas, la asea, viste y va con ella a desayunar. Con la cuchara le da los potitos que le compran los hijos y una vez que la deja en su salón tranquila, se traslada a la casa de al lado a cuidar de otro anciano. Pasa unas cuatro horas con él repitiendo todo el proceso otra vez. Así es cada mañana, de lunes a domingo.

Sobre las 12.30 horas vuelve con la abuela, con la que se queda ya el resto del día, noche incluida. Aunque se acuesta sobre las 22 es común que la mujer, por su edad, duerma mal. Es entonces cuando le llama por su nombre sin cesar. La cabeza ya no le rige como antaño y María aguanta, un día tras otro, «por mi hijo», dice. Junto a ella vive otra hija, a quien pudo traérsela de su país natal para que lo tenga más fácil en la vida. Exactamente emulando lo que ella hizo hace unos 11 años.

Unas primas le consiguieron en Almería su primer trabajo: cuidando a una pareja de personas mayores. Sin papeles, trabajó durante unos cuatro años de manera fraudulenta. Fue su primer contacto con España, y el porvenir que ya vislumbró entonces poco se parecía a lo que se imaginaba desde la distancia. Después de morir sus primeros empleadores recaló en el domicilio donde hoy está. Por fin logró un contrato. Eso sí, años después se ha dado cuenta, más tarde de lo que le hubiera gustado, que todo este tiempo le han estado engañando, le habían atropellado, otra vez, sus derechos.

«Después de llevar ya unos años trabajando me dio por pedir mi vida laboral. Cuando la vi no me lo podía creer». María relata con lágrimas en los ojos lo que sintió aquel día: «Me puse a llorar muy triste porque nada de lo que aparecía coincidía con las labores que desempeñaba», lamenta. Poco de su vida profesional real casa con la documental. Al menos en lo más importante: horas de trabajo, salario y derecho al descanso. Sus empleadores le habían hecho un contrato de ocho horas a razón de 830 euros de lunes a viernes. Es decir, con sus correspondientes festivos y vacaciones. Pues bien, no cobra 830 sino 570; no trabaja ocho horas sino «todo el día» y ¿vacaciones? «ni un día solo, ni siquiera fines de semana», cuenta desconsolada.

Hoy, ya con 60 años, sabe que la pequeña posibilidad que tenía de cobrar una pensión digna se la han arrebatado. Que a pesar de que le duelen «todos los huesos» de cargar con aquellos a quienes ha cuidado todo este tiempo, esto no le va a servir para ni siquiera tener unos cuantos ahorros para su futuro y el de sus hijos. «De once años que llevo aquí tengo cotizados apenas cuatro. Siento que he trabajado muchísimo en vano. No es justo», se sincera esta mujer, que desde que vio su vida laboral en casa ya no es la misma. Se niega a nuevos desengaños y ha empezado a pedir lo que le corresponde, con miedo, eso sí, a que esto le suponga quedarse en la calle: «Me he puesto fuerte y les he pedido los siete años de vacaciones no disfrutadas que me deben. De momento me han pagado una parte y me han prometido que me abonarán lo que falta», espera.

Visto lo visto, María dice que aguantará en España como mucho cinco años más hasta que su hija se garantice el hueco en la sociedad que ella pese a su esfuerzo no ha conseguido. Mientras piensa qué será de ella a su edad, sin ahorros ni pensión, le queda la esperanza de que su historia sirva para que otras personas no pasen por lo mismo que ella o para que las administraciones refuercen unas inspecciones de trabajo que hoy por hoy a pocas puertas particulares llaman.