Dimite el director de la Plataforma Solar de Tabernas por las trabas restrictivas del Gobierno Las normas impuestas por el Gobierno en enero de 2016 a los organismos públicos de investigación impiden la gestión adecuada de los proyectos internacionales que se llevan a cabo en su sede EFE Miércoles, 22 noviembre 2017, 17:23

El director de la Plataforma Solar de Almería (PSA), Sixto Malato, y el jefe de la Unidad de Sistemas Solares de Concentración (USSC), Eduardo Zarza, han dimitido de sus cargos, si bien continuarán trabajando en el centro, por problemas burocráticos para utilizar fondos internacionales de I+D+i.

Fuentes próximas a la PSA han informado a Efe de la dimisión de ambos, así como que éstos continuarán desarrollando su labor investigadora al margen de la gestión de este centro de investigación en tecnologías solares térmicas de concentración.

En declaraciones a Efe, Sixto Malato ha restado importancia a las dimisiones: "Eduardo y yo somos funcionarios públicos, no vamos a irnos a ningún lado pero no vamos a seguir a cargo de nada más que de nuestra investigación y de nuestro trabajo técnico en exclusiva, la dimisión en sí es irrelevante".

Ha recordado que la PSA está catalogada en España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y asegura que las normas impuestas por el Gobierno en enero de 2016 a los organismos públicos de investigación impiden la gestión adecuada de los proyectos internacionales que se llevan a cabo en su sede de Tabernas.

Malato ha señalado que la PSA gestiona proyectos internacionales de elevado presupuesto y financiados con fondos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y lamenta que esta normativa hace imposible participar en nuevos proyectos y desarrollar de forma correcta los que ya están en marcha.

"Los únicos centros afectados en España son los que dependen directamente de los PGE. Al CSIC y las universidades no les afecta, ellos tienen unas reglas de juego sensatas. Nosotros salimos especialmente dañados porque el total de nuestros fondos viene de fuera, España pone sólo el dinero para el sueldo de los funcionarios y para el día a día", asegura.

El problema es precisamente la prohibición de gastar dichos fondos, lo que ha hecho que desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento porque la Orden HAP/1169/2016 del 14 de julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, impidió la adquisición de material en la PSA,

Malato considera que esto no tiene justificación ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español, y advierte de que el problema puede ser mayor puesto que "si no se hacen los proyectos, habrá que devolver con intereses el dinero".

Según cálculos de los trabajadores de la PSOE, la normativa actual impedirá la incorporación a principios de 2018 del 40