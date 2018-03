La desaparición de Gabriel, una búsqueda de 13 días en titulares El seguimiento informativo del caso de Gabriel desde su desaparición en Las Hortichuelas el pasado 27 de febrero ha sido permanente YENALIA HUERTAS Granada Domingo, 11 marzo 2018, 16:57

1-3-2018

Casi medio millar de voluntarios y efectivos busca al pequeño Gabriel

El niño Gabriel Cruz, de 8 años, desparece el martes 27 de febrero en la pedanía nijareña de Las Hortichuelas. Se pierde su pista sobre las 15.30 horas, cuando iba a casa de unos familiares, situada a unos 100 metros de la de su abuela. El niño no llega a su destino.Esa misma tarde, voluntarios y familiares, Policía Local y Protección Civil empiezan a buscarlo. Al día siguiente, 28 de febrero, se continúa el rastreo con casi medio millar de personas.

2-3-2018

"A quien tenga a mi hijo, que nos lo devuelva, no habrá represalias"

La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, comparece desesperada y hace un llamamiento para que su pequeño vuelva. Se muestra convencida de que ha sido raptado. La investigación por la desaparición del pequeño Gabriel se centra en el entorno familiar. Buscan pistas. Patricia luce una bufanda azul de Gabriel para sentirlo cerca. "Es muy prudente, conoce la zona desde que nació y es imposible que se haya podido perder", dice. Los agentes que hallaron el cuerpo de Diana Quer se unen a la búsqueda del menor mientras los investigadores rastrean el círculo de conocidos de los progenitores. Esapaña, angustiada ante el suceso.

3-3-2018

El cerco sobre Gabriel se estrecha

Hay un detenido por "su obsesión" con la madre del pequeño y con órdenes de alejamiento, aunque cuenta con una sólida coartada sobre el día en que se produjo el suceso. "No se descarta ninguna hipótesis ni otras líneas de investigación", declara el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tras la detención.

4-3-2018

Investigan si una camiseta hallada a cuatro kilómetros es de Gabriel

El padre de Gabriel, Ángel Cruz, y la pareja sentimental de este, Ana, encuentran la camiseta la tarde del día 3 cerca de la depuradora de Las Negras, a unos cuatro kilómetros de donde se le perdió la pista, mientras recorrían la zona. Se trata de una prenda interior de color blanco y de talla infantil. La búsqueda del niño se realiza ahora de forma "más selectiva", según indica el subdelegado del Gobierno en Almería y el teniente coronel Mosquera. Los padres desvinculan al detenido, D.A.F.M., de 42 años, de la desaparición y explican que el motivo de la detención había sido el quebrantamiento de la orden de alejamiento. "Un niño de 8 años tiene que estar en casa con su familia, proque sabemos que nos necesita y haremos cualquier cosa para recuperarlo", dice Ángel en una rueda de prensa.

5-3-2018

Los padres de Gabriel, aliviados al no hallarse su rastro en la depuradora

Los padres del pequeño Gabriel, Patricia y Ángel, respiran aliviados al no encontrar los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil evidencias sobre su hijo en las balsas de aguas fecales de la depuradora de Las Negras, que han sido rastreadas el día anterior. En sus proximidades se había encontrado la camiseta interior blanca, que está siendo analizada para saber si tiene ADN del menor.

6-3-2018

El ADN de la camiseta de Gabriel concentra la búsqueda

La prenda hallada por el padre de Gabriel y su pareja, Ana, contiene ADN del pequeño Gabriel. El hombre dice que él no tocó la camiseta y que avisó de inmediato a la Guardia Civil. Comparece con la madre del pequeño la misma mañana que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les llama para confirmarle que la prenda tiene restos genéticos del pequeño. Esto supone "un rayo de luz" para la madre. Las fuertes rachas de viento complican la búsuqeda. El dispositivo se expandió el día anterior a un radio de 12 kilómetros. "Sabemos que nuestro pequeño va a aparecer, no me canso de decirlo, tiene que ser así". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que estuvo en Granada el lunes 5 manda un mensaje de apoyo desde Granada a los progenitores del niño. "Los padres de Gabriel saben que tienen el apoyo de toda España", subraya.

7-3-2018

La camiseta con ADN de Gabriel se convierte en el único hilo de esperanza

El padre de Gabriel, Ángel, está convencido de que su hijo llevaba la camiseta encontrada junto a la depuradora el día en que desapareció. Pasan los días y la búsqueda continúa. La camiseta es el único hilo de esperanza. El ministro Zoido tiene previsto acudir durante la mañana a Almería, donde va a presentar el informe de personas desaparecidas en España de 2017.

8-3-2018

Zoido da su apoyo a la familia

El ministro del Interior visita a la familia, a la que garantiza que la búsqueda de Gabriel seguirá sin descanso. La investigación se centra en saber cómo llegó la camiseta hasta el barranco de Las Agüillas. Juan Ignacio Zoido muestra a los padres todo su apoyo y reitera que el rastreo continuará "sin escatimar medios". Alumnos del IES Nicolás Salmerón, centro donde estudió la madre de Gabriel, se concentran con una gran pancarta con al leyenda "Todos somos Gabriel". Los padres están convencidos de que su hijo va a aparecer sano y salvo.

9-3-2018

Almería se solidarizará hoy con la familia del pequeño Gabriel

La Puerta Purchena será escenario de una concentración de apoyo este día a las 12.00 horas. La madre ha pedido que se coloquen en las ventanas dibujos con pescados como muestras de solidaridad. Gabriel quería ser biólogo marino. Ayuntamientos como el de Viator colocarán un gran mural para apoyo ciudadano. Las redes sociales se convierten en un mar de 'pescaítos'.

10-3-2018

Toda Almería con Gabriel

La Puerta Purchena, en el centro de Almería, escenifica la solidaridad de todo un país. "No estáis solos", fue el grito colectivo. Miles de personas se concentraron allí para mostrar su apoyo a los padres del pequeño Gabriel. El corazón de la ciudad se colapsó; el del país, sigue encogido. "Tenemos la esperanza más encendida que nunca", manifestaba Ángel Cruz. Más de 8.000 personas participaron. Lazos azules en las solapas y carteles con peces inundan Almería.

11-3-2018

Continúa la búsqueda de Gabriel sin que el paso de los días desanime al operativo

Más de 200 personas particpan en la búsqueda del pequeño Gabriel el sábado. El ratreo se centra al noroeste del municipio, llegando hasta San Isidro y Campohermoso. Se cumplen doce días sin el pequeño y el caso tiene en vilo al país. ¿Dónde está Gabriel? El fútbol también se vuelca con el niño. Los jugadores del Almería y del Rayo salen al campo de los Juegos Mediterráneos con una camiseta dedicada al menor. Lucen su foto bajo la palabra "desaparecido".

Hallan el cadáver del pequeño Gabriel

La Guardia Civil, que seguía de cerca a la pareja del padre del pequeño como sospechosa de la desaparición, la habría observado sacar el cadáver de un pozo e introducirlo en el maletero de su vehículo. Ha sido detenida esta mañana.