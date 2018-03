La UCO deja un ramo de flores en el monumento improvisado a Gabriel antes de volver a Madrid Imagen del ramo de flores blancas de la Guardia Civil. / F. G. Los agentes de la Benemérita no han disimulado en ningún momento el «dolor» y la «tristeza» por no haber encontrado con vida al pequeño FRAN GAVILÁN ALMERÍA Sábado, 17 marzo 2018, 01:40

«Nunca te olvidaremos. Guardia Civil». Así reza el mensaje que envuelve el ramo de flores que depositaron el pasado miércoles en el monumento improvisado al pequeño Gabriel situado en la 'ballena', como se conoce popularmente a un gran mosaico en forma de este cetáceo localizado al sur de la avenida Federico García Lorca de la capital almeriense y muy cerca del mar, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) especializada en personas desaparecidas.

Fue el último gesto de cariño y recuerdo hacía el menor por parte de los investigadores que han coordinado la investigación en torno al crimen del pequeño de tan sólo ocho años antes de volver a Madrid, lugar donde se encuentra la sede de esta unidad operativa.

Los agentes de la Benemérita no han disimulado en ningún momento el «dolor» y la «tristeza» por no haber encontrado con vida al pequeño. «Cuando vemos que Gabriel no vive es el momento más duro de nuestra carrera profesional y el que no lloró allí, lo hizo en otro momento; es que somos humanos». Así lo confesó el pasado jueves el comandante de la UCO, Juan Jesús Reina, quien al término de la rueda de prensa se fundió en un abrazo con el resto de compañeros de la Policía Judicial de la Guardia Civil, los mismos que acudieron posteriormente al altar improvisado del viejo mosaico de la ballena, donde los objetos depositados por los almerienses y personas llegadas desde diferentes puntos del país, entre peces, velas y mensajes de cariño, se han convertido en un espacio de recuerdo y homenaje al pequeño Gabriel y a toda su familia por el que cada día pasan cientos de visitantes.

El 'pescaito' Gabriel, como tantas veces ha insistido su madre, quería ser biólogo marino y los vecinos de la capital almeriense no han tenido dudas a la hora de elegir un punto de la ciudad para recordar y rendir homenaje al pequeño.

Homenaje

Tanto la zona de la 'ballena', la Fuente de los Peces, el paseo marítimo, el Parque de las Familias o el parque del cohete en Villablanca son algunos de los lugares que tiene sobre la mesa el Ayuntamiento de Almería y que ha recibido estos días por los vecinos de Almería para que puedan llevar el nombre de Gabriel Cruz, en homenaje a la historia de un niño cuyo triste final ha conmocionado a un país entero. Por el momento, el Consistorio ha decidido esperar un tiempo y posteriormente consultarlo de manera directa con los padres del pequeño que quería ser biólogo marino.