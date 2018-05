El PP defenderá en Diputación una solución para las viviendas fuera de ordenación Imagen de archivo de un reciente pleno de la Diputación Provincial de Almería. / IDEAL El PSOE acusa a los populares de querer premiar a aquellos que han incumplido la ley A. MALDONADO ALMERÍA Viernes, 1 junio 2018, 03:33

El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, junto alcaldes y portavoces del PP en el Almanzora, miembros de AUAN, el diputado provincial Fernando Giménez, y la portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento, Aránzazu Martín, criticó ayer en rueda de prensa que después de tantos años con el problema de las viviendas fuera de ordenación, concretamente en la provincia de Almería más de 20.000, la Junta de Andalucía no haya sido capaz de solucionarlo, por lo que le ha pedido que trabaje e intente solventar cuanto antes un asunto que afecta a cientos de familias en el Almanzora.

Amat, se refirió concretamente a aquellos que un día decidieron dejar su país para comprarse una vivienda en la provincia, de buena fe y con el fin de disfrutar del clima y de todo lo que oferta Almería, y señaló que el PP va a trabajar conjuntamente con ellos para lograr que cuanto antes se solucione un «verdadero drama» que ha sido provocado por el Gobierno socialista de la Junta, que lo único que ha hecho ha sido generar incertidumbre y causar un daño irreparable a la provincia con el derribo de la casa del matrimonio Prior en Vera.

Ante los representantes de AUAN, el presidente del PP anunció que su partido defenderá hoy en el pleno de la Diputación una moción para dar una solución definitiva a las viviendas fuera de ordenación en la provincia. Además, señaló que el Partido Popular también la va a presentar en los ayuntamientos de los 103 municipios para que los distintos grupos políticos se posicionen sobre este asunto.

La moción concretamente es para apoyar la enmienda de disposición final al proyecto de Ley relativo a medidas frente al cambio climático, para la igualdad de trato de las viviendas en régimen de asimilado al de fuera de ordenación. Dicha enmienda ya ha sido registrada en el Parlamento Andaluz por la portavoz de Medio Ambiente del PP-A, Aránzazu Martín, para que se debata en el trámite parlamentario de la Ley de Cambio Climático.

Ocasión histórica

Por su parte, el diputado provincial Fernando Giménez, que será el encargado de defender la moción del PP en el pleno de la Diputación, señaló que esta es una gran ocasión para que todos los grupos políticos en la Diputación puedan retratarse y decir si están al lado de aquellas personas que compraron su vivienda de buena fe, o si no lo están, especialmente el Grupo Socialista, cuyo partido gobierna la Junta desde siempre y que no llevó a cabo la prevención adecuada para que no se hicieran las viviendas.

Según explicó, la moción es fruto del consenso con los afectados, y agradeció también el trabajo que los parlamentarios del PP están haciendo en el Parlamento, presentando una enmienda el 8 de mayo para solucionar esta problemática.

«El PP tanto en el Parlamento como en la Diputación no quiere otra cosa sino solucionar un problema que tienen personas que compraron su vivienda de buena fe. La Junta de Andalucía hasta la fecha ha parcheado esto y ha regularizado solo el 8% del total, por eso nuestra pregunta es por qué no lo hace a la inmensa mayoría de las vivienda que con respeto a la ley se puedan regularizar, y acabar así con el vía crucis de estas personas que están en una situación dramática», dijo.

Para Fernando Giménez hoy va a ser una ocasión histórica para apoyar esta enmienda para poner fin de una vez por todas, con respeto a la ley, a un problema que afecta a muchas personas que compraron de buena fe en nuestra provincia.

Por último, el abogado y portavoz de AUAN, Gerardo Vázquez, agradeció el apoyo que los afectados por viviendas fuera de ordenación están recibiendo por parte del Partido Popular, de su directiva y de los alcaldes y portavoces en el Almanzora, y ha señalado que si finalmente se aprueba la enmienda del PP será «un paso adelante sustancial en la solución de los problemas de las viviendas ilegales».

Vázquez afirmó que lo que quieren son «pasos y no palabras», porque según dijo llevan muchos años luchando para dar una solución a las personas que confiaron en esta tierra para venir a vivir.