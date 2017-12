El curso sobre coches para mujeres lo sugirió un colectivo femenino de Huércal de Almería Desde la asociación dicen que "hay mujeres que no queremos depender de los hombres y sí ser autosuficientes" A. MALDONADO ALMERÍA Jueves, 21 diciembre 2017, 13:56

Continúa el segundo capítulo sobre la polémica en torno al taller de mecánica para mujeres que el Ayuntamiento de Huércal de Almería ha ofrecido dentro del programa 'Muévete', al objeto de darles a conocer las partes de un vehículo. El alcalde y la presidenta de la Asociación de Mujeres Adarve del Río han respondido, afirmando que fue sugerida por las propias mujeres.

“Es una actividad formativa para mujeres como otras tantas se hacen y cuya temática fue sugerida por la propia asociación y el objetivo es responder a una demanda de conocimiento y nunca discriminar, sino todo lo contrario”, ha afirmado el primer edil, Ismael Torres.

Elisa Torres, presidenta de ‘Adarve del Río’ ha asegurado, por su parte, que “ante la pregunta del Ayuntamiento de qué nos gustaría que nos dieran cursos, elegimos este tema porque hay mujeres que no queremos depender de los hombres y sí ser autosuficientes, es decir, seguir en la línea del empoderamiento de la mujer” puesto que consisten en una serie de conceptos introductorios para el conocimiento del automóvil y su funcionamiento, que se imparte en un centro oficial y certificado por la Junta de Andalucía, como es Lumaso, cuya jefa de estudios, Emilia Fernández, y cuyo director, Antonio Martín, estuvieron presentes en la presentación oficial.

El alcalde de Huércal ha calificado de “absolutamente artificial, partidista e interesada” la polémica creada en torno a los ‘Talleres Muévete, Introductorio para Mujeres’, que se van a desarrollar durante el próximo año 2018.

El alcalde de Huércal de Almería ha afirmado “no entender en absoluto ni la polémica que se ha generado con este asunto ni mucho menos las intervenciones de algunos grupos municipales, puesto que se trata de una iniciativa consensuada precisamente con la Asociación de Mujeres de Huércal de Almería ‘Adarve del Río’ que, consultadas sobre posibles temáticas para talleres de formación para mujeres, vieron interesante esta. Se trata de un acto de consenso con las asociaciones de mujeres, de entre cuyo tejido social se extraen buena parte de las asistentes a este tipo de cursos e iniciativas y no al contrario. Pensar que responder a una demanda de las mujeres del pueblo es un acto discriminatorio hacia ellas sólo puede responder a un afán de politizarlo todo de manera más burda o a un complejo que, afortunadamente a estas alturas, la gran mayoría de los hombres y las mujeres no tenemos”.

¿Qué es machismo?

Para Ismael Torres Miras, “que haya compañeros de Corporación que entiendan que ofrecer formación sobre un aspecto particular a mujeres que la han pedido sea un ejercicio de machismo o algo parecido me preocupa, puesto que ello sí que pienso que es, en sí, un acto machista y de menosprecio a la figura de la mujer. Sinceramente, he visto en algunas manifestaciones de compañeros de la Corporación el estereotipo de quien piensa que las mujeres saben hacer mejor o peor determinadas actividades, cuando aquí de lo que se trataba era únicamente de aprovechar los cursos y talleres que se imparten para mujeres en algo que ellas mismas han considerado útil. Lo demás es, sencillamente, la demagogia que hoy en día se ha apoderado de determinadas esferas de nuestra sociedad, entre ellas y en una parte, de la política”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Adarve del Río de Huércal de Almería ha subrayado que “cuando el Instituto Andaluz de la Mujer o Diputación nos han dado cursos de empoderamiento a la mujer, aprender a decir no, a tener nociones básicas de autodefensa, informática... a todo el mundo le ha parecido normal. Cuántas veces hemos escuchado 'mamá, no toques el ordenador', 'hijo, enséñame a manejar whatsApp'. ¿De dónde si no viene los cursos? Pues esto es igual”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres ha insistido en que “me entristece cada frase que he leído especialmente en ellas, a las que admiro por estar en donde están representando de alguna forma que la política ha dejado de ser un mundo de hombres y que precisamente ellas saben perfectamente que sus amigas, compañeras y vecinas del municipio tenemos ganas de aprender y no depender. Y si quieren, que se atrevan abiertamente a preguntar cuántas saben cambiar una rueda, un filtro o evitar ante un encendido de una atípica luz que no eche humo el motor”.

Así las cosas, el curso, a pesar de la petición de suspensión de algún grupo municipal en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, “va a seguir adelante, como servicio público a un colectivo de ciudadanas que lo han demandado, ejerciendo su derecho a solicitar de su consistorio la debida formación en determinadas áreas”, han aclarado en una nota de prensa.