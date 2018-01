Cosentino reúne a más de 180 empresas de EEUU y Canadá en su convención 'C100' En este encuentro anual se han dado cita los principales clientes y colaboradores norteamericanos de la multinacional almeriense EFE ALMERÍA Miércoles, 24 enero 2018, 12:59

Grupo Cosentino, compañía productora y distribuidora de superficies para el mundo de la arquitectura y el diseño, ha reunido a 415 representantes de más de 180 empresas fabricantes y transformadoras procedentes de Estados Unidos y Canadá en la convención 'Cosentino 100' (C100).

En este encuentro anual, que alcanza su vigésima edición y se desarrolla durante estos días en la Riviera Maya (México), se han dado cita los principales clientes y colaboradores norteamericanos de la multinacional almeriense, ha informado el grupo en una nota.

Entre ellos se encuentran la Sociedad Americana de Diseñadores de Interior (ASID), el Marble Institute of America (MIA), la Asociación Nacional de la Industria de la Remodelación (ARI), la Asociación Nacional de Cocina y Baño de Estados Unidos (NKBA) o la Asociación Nacional de Constructores de Casas (NAHB).

Este año la Convención, que arrancó el pasado lunes y finalizará mañana jueves, está presidida bajo el lema "At the Top with Cosentino", con el que la multinacional quiere reconocer a todos los asistentes su compromiso con Cosentino, "fortaleciendo así una relación que va más allá del rol de mero cliente".

Francisco Martínez-Cosentino, Presidente de la multinacional española, transmitió personalmente el agradecimiento de la empresa a todos los invitados por contribuir al crecimiento, año tras año, del negocio de Cosentino en Norteamérica.

Asimismo, durante su discurso de inauguración, subrayó que "aunque los logros ya alcanzados son muchos y Cosentino es considerada como la empresa número uno del mundo de la industria de la piedra y las superficies de cuarzo, seguimos mirando al futuro e innovando para construir una plataforma sólida de crecimiento para todo el sector".

"Las mejoras en nuestra capacidad fabril, de distribución o las constantes innovaciones en materia de producto son prueba de ello. Cosentino prosigue con firmeza y liderazgo hacía nichos de mercado como suelos, fachadas y grandes proyectos para consolidar un proyecto compartido, responsable y sostenible", añadió.

La Convención "Cosentino 100" de este año es la primera tras la apertura el pasado noviembre de la nueva sede central de la filial del grupo "Cosentino North America" en Miami.

Norteamérica, que supone más del 53% de la facturación global del grupo, cuenta actualmente con 43 "Cosentino Centers", cuatro "Cosentino City", dos Hubs de distribución y doce fábricas de elaboración ubicadas en Estados Unidos.