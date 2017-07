La contaminación de Palomares llega al Parlamento Europeo Ecologistas en Acción denuncia que lo acordado supondría un nivel de contaminación "400 veces superior a que lo que el Departamento de Energía de los EEUU considera alternativa óptima para su territorio" EUROPA PRESS Almería Viernes, 7 julio 2017, 15:12

Ecologistas en Acción ha cursado una queja al Parlamento Europeo para denunciar los planes de dejar 21 hectáreas de Sierra Almagrera, en la denominada Zona 6 de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), una contaminación remanente de americio, lo que supondría la "restricción parcial" de actividad en ese lugar, con la permanencia del vallado actual, pues superaría el nivel marcado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para una dosis residual.

"La limpieza parcial conllevaría adicionalmente que perdurara el estigma en toda el área de Palomares tras 51 años de quebranto económico por la caída de cuatro bombas atómicas de un B52 de EEUU y el lastre a sus dos pilares económicos que pasan por la agricultura y especialmente el turismo", ha indicado en un comunicado el colectivo ecologista.

En su escrito, Ecologistas en Acción ha pedido una nueva inspección verificadora de los nuevos planes al amparo del artículo 35 del Tratado Euratom por si no fueran acorde a este y ha advertido de que lo acordado supondría un nivel de contaminación "400 veces superior a que lo que el Departamento de Energía de los EEUU considera alternativa óptima para su territorio".

"También 40 veces más de lo que en España, el propio CSN, marca como nivel de liberación sin restricciones en la rehabilitación de instalaciones nucleares, como es el caso de la central cerrada de Valdellós-I", ha añadido la organización.

Según sostiene, la "rebaja" en los criterios de limpieza ha venido, al igual que en 1966, por parte del Gobierno de los EEUU en su contrapropuesta recogida en el informe 'Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site' que fue --remarca-- "apresuradamente aprobado en su totalidad por el CSN poco antes de la visita del Secretario de Estado norteamericano para la firma del Acuerdo de intenciones Kerry-Margallo en noviembre de 2015".

Ecologistas afirma que, en la página tres de dicho acuerdo, EEUU "obligó" explicitar el nivel remanente de 4 Bq/gr en Sierra Almagrera, "que es el tope que estarían dispuestos a llevarse a su país para enterrarlo en una zanja en el Estado de Nevada".

Asimismo, de acuerdo a este informe, los planes de tierras contaminadas a tratar se habrían "reducido en un 44 por ciento", al pasar de los "50.000 iniciales del Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010 a los 28.000 tras la contrapropuesta norteamericana".

"Ilegal oscurantismo del Gobierno"

"Se desconoce cómo afectaría tan drástica reducción en la limpieza al resto de áreas, mucho más contaminadas que la Sierra. La incertidumbre sobre la solución final para Palomares no ha hecho más que incrementarse en los últimos meses y no solo por el nombramiento de Donald Trump como presidente de los EEUU", ha advertido el colectivo, que ha criticado, asimismo, el "ilegal oscurantismo mostrado por el Gobierno español ante las cuatro series de preguntas parlamentarias realizadas en los últimos meses" por varios grupos parlamentarios y la respuesta del comisario europeo Miguel Arias Cañete, que afirmó que en Bruselas "se desconocían los cambios en los planes de limpieza".

Ecologistas en Acción está defendiendo, tanto judicialmente como en vía administrativa, la limpieza "sin dilación y sin esperar" a EEUU de las zonas afectadas de Palomares mediante los criterios de limpieza originales con el tratamiento de 50.000 metros cúbicos y la generación de 6.000 metros cúbicos de residuos, "que se podrían albergar provisionalmente en el Cabril o cualquier otro emplazamiento mientras se llega a un compromiso con el país causante".