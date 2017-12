Condenado en Almería por no dejar que su hijo pasara la Navidad con su madre Se le castiga con seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros por un delito de desobediencia EFE ALMERÍA Sábado, 30 diciembre 2017, 12:21

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a seis meses de multa a un hombre que ignoró un requerimiento judicial, de forma que incumplió el régimen de visitas de su mujer e impidió que el hijo de ambos pasase la Navidad con su madre.

La sentencia, que puede ser recurrida y a la que ha tenido acceso Efe, recoge que el acusado fue requerido el 26 de noviembre de 2012 para que llevara a cabo el régimen de visitas acordado en la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería.

En concreto, se le requirió que llevase el 22 de diciembre de dicho año a su hijo de 12 años al aeropuerto de Barcelona-El Prat para que cogiese un vuelo ya programado con la entrega de billetes para que pasase las fiestas navideñas con su madre.

Aunque dicha medida fue recogida en una providencia judicial el 22 de noviembre por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería, el acusado, "lejos de cumplir con la resolución, hizo caso omiso a la misma, no llevando al menor al aeropuerto y no pudiendo éste pasar las navidades con su madre".

La sentencia incide en que al niño le correspondía pasar las vacaciones de Navidad con su madre, según el régimen de visitas establecido.

Durante la vista oral, el acusado declaró que si no llevó al menor al aeropuerto fue porque "su hijo no quiso realizar el viaje, pues quería quedarse con sus amigos, de lo que avisó a su madre".

La mujer manifestó por su parte que el acusado le había dicho que no lo hizo porque "no tenía la pertinente documentación".

El fallo señala que el acusado llegó a presentar hasta tres excusas distintas sin que ninguna de ellas "sea justificación suficiente" para su actuación.

"Ni el horario de trabajo, ni que el menor no quisiera viajar, pues no le incumbe a él decidir ese extremo, ni que no tuviese la documentación pertinente, pues tuvo más que tiempo suficiente para prepararla, si es que hubiese tenido real intención de cumplir con la resolución judicial", incide para subrayar acto seguido la "oposición voluntaria, obstinada y contumaz por parte del acusado a la orden recibida de la autoridad competente".

Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros por un delito de desobediencia.