"No he sido yo, he cogido el coche esta mañana": el vídeo de la detención de la pareja del padre de Gabriel
La Guardia Civil "ha levantado el capó, ha levantado una capa y ha dicho 'afirmativo'"
Domingo, 11 marzo 2018

"Ha sido una redada de película". Habla un testigo de la detención de Ana Julia, la pareja del padre de Gabriel, el niño hallado muerto este domingo en el maletero que la misma mujer conducía.

En el momento del arresto Ana Julia ha pronunciado las siguientes palabras: "No he sido yo, he cogido el coche esta mañana", tal y como se puede escuchar en el vídeo grabado por otro testigo en el momento en el que se ha producido su captura.

La Guardia Civil "ha levantado el capó, ha levantado una capa y ha dicho 'afirmativo'", revelan los testigos presenciales. "Los agentes se han abrazado llorando", añaden.