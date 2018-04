Ciudadanos recoge las reivindicaciones hídricas de la Mesa del Agua de Almería Representantes de Ciudadanos sentados con los integrantes de la Mesa del Agua de Almería. / J. E. R. Los almerienses piden que se apueste más por la agricultura invirtiendo en las infraestructuras que aseguren su futuro JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Sábado, 7 abril 2018, 00:16

La Mesa del Agua de Almería presentó a Ciudadanos un documento en el que recoge las principales necesidades hídricas de la agricultura almeriense. El encuentro, que tuvo lugar en la sede de Asempal, sirvió para que el órgano almeriense, integrado por regantes, productores, empresarios e ingenieros técnicos agrícolas, mostrara las prioridades que precisa el campo en relación a la atención que debe prestar la Administración Pública, tanto la Junta de Andalucía, como el Gobierno Central, aprovechando la presencia de diputados nacionales y parlamentarios andaluces en la reunión.

Por parte de Ciudadanos, encabezó el encuentro Miguel Ángel Garaulet, portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto a José Luis Martínez, portavoz de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y Vocal de la Subcomisión de Agua y Retos del Cambio Climático. Asimismo, participaron Diego Clemente, diputado por Almería en el Congreso, y Marta Bosquet, parlamentaria andaluza, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y portavoz provincial del partido político.

El informe presentado recopila todas las reivindicaciones de la Mesa del Agua, pero como destacó su portavoz y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández, pusieron énfasis en tres cuestiones, principalmente. Por un lado, «insistir en que Almería necesita que se invierta en infraestructuras». En este punto, Fernández hizo alusión al arreglo de la desaladora de Villaricos, que aunque se contempla la iniciación de las obras, el estudio técnico previo y demás trámites, podrían dilatarse más de lo deseado por los regantes. Es más, Javier Serrano, de Cuevas de Almanzora, aseguró que «seguramente para el año que viene no esté aún funcionando». El portavoz de la Mesa del Agua también señaló la importancia de una de los proyectos por los que apuesta el colectivo, como es la Autovía del Agua, que conectaría el Almanzora con la presa de Rules.

En el tema Presupuestos Generales del Estado los almerienses no entienden, y así se lo trasladaron a Ciudadanos, que en los últimos años se haya reducido progresivamente las partidas contempladas para infraestructuras hídricas, «de 57 millones de euros de 2016 a los 19 millones de este año, que curiosamente, la mayor parte no está dedicado al regadío». Controversia genera en el sector, igualmente, que una partida de algo más de 5 millones de euros en los Presupuestos a falta de aprobar venga arrastrada de los anteriores, al no ser ejecutada en su momento, como es la de las obras de la desaladora de Cuevas.

Finalmente, la Mesa del Agua solicitó que se aclare cuando se va a desarrollar normativamente el Decreto de Sequía, y si podrán contar con agua desalada a 30 céntimos de euro como en el mismo se fija.

Garaulet y Martínez, cogieron el testigo y aseguraron que trasladarán el documento a las comisiones pertinentes. En Ciudadanos mantendrán en su programa la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional, apostando por la agricultura.