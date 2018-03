La camiseta contiene ADN del pequeño Gabriel, «un rayo de luz» para sus padres Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padre de Gabriel, atienden a los medios a las puertas del hotel donde están alojados. La prenda, cuyos progenitores todavía no tienen claro si la llevaba puesta cuando desapareció, «sigue siendo sometida» a análisis en Madrid FRAN GAVILÁN ALMERÍA Martes, 6 marzo 2018, 03:46

Hoy se cumple una semana sin tener noticias del pequeño Gabriel. Siete días en los que todo un país sigue en vilo mientras la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil y que persigue devolver a este niño de ocho años sano y salvo junto a sus padres. El único «rayo de luz», tal y como lo definió ayer Patricia Ramírez, madre del menor, está puesto en la camiseta que el pasado sábado encontró su expareja y progenitor de Gabriel, Ángel Cruz, mientras daba un paseo con Ana, su novia, en los alrededores de la depuradora de Las Negras y junto al camino que conduce a la conocida Cala de San Pedro.

La prenda de ropa, de color blanco y hallada entre «cañas», contiene trazas del ADN del pequeño Gabriel. Así lo confirmó a primeras horas de la mañana el propio ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien llamó a la familia pasadas las 9.30 horas de la mañana para confirmarles que los agentes que trabajan en el laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil, con sede en Madrid, habían encontrado el perfil genético del niño en la camiseta descubierta el pasado sábado en el Barranco de Las Águilas.

El titular del Interior se remitió al secreto de sumario para evitar pronunciarse sobre si en la camiseta se han encontrado restos de ADN de otras personas. No obstante, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, confirmó horas más tarde que el tejido de color blanco, cuyos padres todavía no tienen claro si la llevaba puesta el día en el que desapareció, «sigue siendo sometida» a análisis por parte de los investigadores, por lo que «cabe esperar» que la prenda «arroje más información» en los próximos días.

«Hay que esperar porque lo prioritario era saber que era del chico pero, a partir de ahí, va a dar más información porque se sigue sometiendo a pruebas que tardan más tiempo. No tenemos completa la información que nos puede dar», confirmó el máximo responsable de Ejecutivo central en Andalucía, al tiempo que se mostró cauto al ser preguntado sobre si la camiseta presentaba evidencias biológicas como sangre. «En principio, no consta ese tipo de circunstancia pero (...) hace falta más tiempo para tener una información más completa», indicó.

Mientras los agentes ponen su empeño en encontrar más restos humanos en la camiseta, la notica dada ayer por Zoido arroja esperanza a la familia del pequeño. «Cuando nos ha llamado el ministro y nos lo ha contado, para mi ha sido un rayo de luz», señaló la madre del menor a las puertas del hotel Cala Grande de la pedanía nijareña de Las Negras, donde los padres volvieron a mostrar su esperanzada de que su hijo «esté con vida».

«Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo, tiene que ser así», señaló la madre tras agradecer el trabajo «fantástico» de la Guardia Civil. Patricia Ramírez reconoció que tanto ella y como Ángel Cruz están «cansados» y que a veces dudan hasta del «día en el que estamos, de qué hora es».

«Yo sabía que llevaba un pantalón a rayas. El otro día dudaba de si era rojo, si era negro. Os necesitamos, Gabriel os necesita y no vamos a parar de buscar», manifestó. Visiblemente agotada y ataviada con la bufanda de color turquesa que siempre utilizaba Gabriel, la madre lanzó un nuevo mensaje a su hijo: «Mi amor, estamos aquí y vamos a encontrarte y estamos ya como hemos dicho mil veces, dispuestos a todo lo que haga falta para estar con él y lo vamos a encontrar».

Por su parte, Ángel Cruz rogó que si alguien ve «alguna cosa extraña por algún sitio, algo que no le cuadra, que avise, que llame a la Guardia Civil y den alguna pista o digan dónde puede estar». «Le vamos a encontrar», volvió a incidir.

«Gabriel es un niño muy lindo. Es muy pequeño y todavía tiene que hacer muchas cosas en esta vida», señaló un emocionado padre. El progenitor del menor, que fue quien se encontró la camiseta de su hijo, mientras daba un paseo junto a su actual pareja, descartó dar más detalles de la prenda y explicó que la encontró dándose un paseo, «porque yo no me puedo quedar en casa, se me viene encima».

«Ahora mismo estamos un poquito mejor, nos agarramos a esta buena noticia y que Gabriel tiene que estar vivo, y que está bien todavía, que alguien lo tiene en algún sitio y lo vamos a encontrar», señaló.

Énfasis en la zona

La confirmación del ADN en la prenda de Gabriel provocó ayer que efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, así como los canes del Servicio Cinológico, rastrearan «más a fondo» los alrededores de la depuradora de 'las Agüillas', como llaman los vecinos a esta zona, y otras localizaciones cercanas donde el padre del pequeño halló el tejido blanco «entre cañas».

El dispositivo, que se expandió ayer a un radio de 12 kilómetros y contó con la presencia de 200 efectivos profesionales, volvió a poner énfasis en esta zona y en los acantilados cercanos, donde agentes del Servicio de Montaña de la Guardia Civil se trasladaron desde Granada para buscar con más efectividad sobre todos barrancos que dan al mar.

A ello se suman el trabajo de bomberos de los tres parques de la provincia, quienes rastrearon distintos pozos ubicados en el Playazo de Rodalquilar, mientras voluntarios, esta vez menos de medio centenar, rastrearon zonas próximas a Las Negras. «La búsqueda se mantiene como días atrás, volverán a pasar los perros y las patrullas de seguridad ciudadana, no se descarta nada», explicó ayer David Domínguez, portavoz de la Guardia Civil, quien aseguró que la Benemérita no va a «descartar ningún esfuerzo aunque haya que mirar tres veces en el mismo sitio».