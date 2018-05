El Bajo Andarax aprueba en pleno la ordenanza del ciclo integral del agua Votación de los integrantes del pleno de la Mancomunidad del Bajo Andarax. / IDEAL Las nuevas tarifas incluyen el servicio de depuración, pero no afectan al precio por el consumo de agua y alcantarillado A. MALDONADO BAJO ANDARAX Sábado, 19 mayo 2018, 02:05

La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de prestación del ciclo integral del agua incluyendo el servicio de depuración que se viene prestando en la comarca desde el pasado 1 de junio de 2017, fecha histórica en la que se procedió a la conexión de los vertidos municipales de aguas residuales con la estación depuradora de El Bobar (Almería) acabando así con la contaminación de los acuíferos, malos olores y plagas de mosquitos.

El punto fue aprobado con nueve votos a favor (8 PSOE y 1 IU) y cinco abstenciones (PP) en el transcurso del pleno celebrado en la tarde del jueves por la Junta Gestora. El presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, explicó todas las gestiones realizadas en los últimos meses con el objetivo de justificar la actualización de las tarifas. Entre ellas, un dictamen externo encargado al abogado Abel Lacalle; informe elaborado por el secretario de la Mancomunidad que fue respaldado por los secretarios de los siete ayuntamientos, y la resolución del Consejo Consultivo de Contratación de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, donde se indica que el coste de depuración no estaba incluido en el contrato firmado con Aqualia, empresa concesionaria del servicio de aguas en el Bajo Andarax, siendo responsabilidad de los usuarios abonar el nuevo servicio.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a lo largo del tercer trimestre de este año, una vez se proceda a la aprobación definitiva de la ordenanza y a la resolución de alegaciones. El presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, dejó bien claro que «las nuevas tarifas no afectarán a los precios por el consumo de agua ni por el servicio de alcantarillado». Igualmente recalca que «las nuevas tarifas están muy por debajo de los recibos que se pagan en municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes, y a pesar de que el Bajo Andarax es una comarca dispersa geográficamente con grandes recorridos de instalaciones en la red».

Bonificaciones sociales

Para no perjudicar el bolsillo de las familias con menos recursos, la Mancomunidad va a ampliar y mejorar las bonificaciones sociales que se vienen aplicando desde 2015, destinándose este año una partida de 40.000 euros. Podrán beneficiarse de rebajas en la cuota fija tanto los pensionistas cuyos ingresos no superen el IPREM (736 euros) como familias numerosas, en riesgo de exclusión social y afectadas por violencia de género. Asimismo, se contemplan bonificaciones por averías interiores en las viviendas cuyas fugas de agua no sean detectadas a tiempo por los propietarios.

Almansa agradeció el esfuerzo económico de los siete ayuntamientos por asumir durante más de un año el coste de depuración de aguas residuales «dentro de una situación excepcional que ya no se podía demorar más en el tiempo puesto que se podía incurrir en una ilegalidad».

En ruegos y preguntas, representantes de la Junta Gestora preguntaron a la alcaldesa de Gádor sobre la marcha de las gestiones para que las empresas cítricas dejen de verter residuos al río y se conecten con la depuradora de El Bobar. Lourdes Ramos contestó que «estamos intentando agilizar al máximo la redacción de un proyecto de gran envergadura, con muchas empresas implicadas».