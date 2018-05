Arreglar la desaladora de Palomares costará más de 30 millones de euros Cabe recordar que en septiembre de 2012 una riada anegó e inutilizó esta infraestructura MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 17 mayo 2018, 00:26

Acuamed tiene planificado invertir 56,5 millones de euros en proyectos de agua en la provincia hasta el año 2020. Según informó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el diputado Rafael Hernando, estos fondos se distribuirán en tres proyectos: la mejora de la eficiencia energética de la desaladora de Carboneras (9 millones entre 2018 y 2019), la ampliación de la red secundaria de distribución para abastecimiento en el Campo de Dalías (16 millones entre 2018 y 2020) y la rehabilitación de la desaladora de Palomares (31,5 millones de euros entre 2018 y 2020).

De hecho, informó Hernando, la intención del Gobierno de España pasa por iniciar los trámites del concurso de obras -hoy mismo se abre el último de los sobres, el de oferta económica, para el proyecto de arreglo de la instalación- antes de que finalice este año. Cabe recordar que en septiembre de 2012 una riada anegó e inutilizó la desaladora. Según un informe técnico de Acuamed, la razón de su anegación fue lo inusual de la avenida, impredecible según los patrones de ingeniería. Pese a todo, ayer Hernando insistió en la tesis de que esto no habría ocurrido si el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no hubiera cambiado de ubicación el proyecto. Una versión de los hechos que, en cualquier caso, no apoyan los informes técnicos y de ingeniería de la empresa pública estatal.