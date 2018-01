Anuncian inversiones por 336 millones hasta 2020 que incluyen un eje de apoyo eléctrico entre Almería y Granada El objetivo es garantizar la demanda de energía "actual y de futuro" más allá de las necesidades que se puedan registrar a posteriori EUROPA PRESS ALMERÍA Jueves, 25 enero 2018, 14:41

El delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el Ejecutivo contempla inversiones por valor de 336 millones de euros hasta 2020 que incluyen "un nuevo eje de 220 kilovatios de apoyo entre Almería y Granada".

El objetivo es garantizar la demanda de energía "actual y de futuro" más allá de las necesidades que se puedan registrar a posteriori y a las que se daría respuesta mediante la ejecución de la línea Caparacena-Baza-La Ribina, que también "está en la planificación del Gobierno, en un anexo".

En una intervención ante cargos de su partido en Almería, el delegado ha asegurado que "no hay impedimento legal" y que el Ejecutivo "asume sus compromisos" para hacer la línea eléctrica que enlaza el norte de Granada y Almería así como el sur de Jaén y que "se soporta sobre la base de la demanda energética", por lo que se va a trabajar en "todos los trámites necesarios e imprescindibles" para que la zona esté "bien dimensionada" y se "cubran las necesidades".

"Según las necesidades de la zona, el Gobierno dará cobertura" ha insistido Sanz, quien ha recalcado que el Ejecutivo aportará una "línea bien dimensionada" para cubrir la zona sin necesidad de que se produzca un "cambio de planificación" porque "ya existe la posibilidad" sobre la planificación existente de "ponerla en marcha", aunque en principio, según los planes del Gobierno, se abogará por ejecutar la "planificación vigente" con las inversiones "clave" anunciadas antes de que termine la década.

Entre las actuaciones previstas, ha señalado un nuevo eje de 220 kilovatios entre Almería y Granada con la línea Saleres-Benahadux, que "incrementa el mallado de Andalucía oriental" y que "da cobertura a las necesidades y a las previsiones futuras hoy planteadas" así como otras obras incluidas en la planificación 2015-2020 para "resolver problemas de sobrecarga en la red" con la duplicación de ejes que incluyen una nueva subestación en Saleres, la entrada-salida en la línea Cádiar-Órgiva, la nueva entrada-salida de la línea Órgiva-Benahadux y la repotenciación de ejes, entre ellos, el de 400 kilovatios Caparacena-Tabernas-Litoral, entre otras.

Con estas medidas, Sanz considera que el Gobierno está "cumpliendo sus compromisos y la planificación sobre las exigencias de la demanda" mediante infraestructuras que la Junta de Andalucía "intenta ocultar como si no se estuvieran haciendo las inversiones necesarias para cubrir la demanda", dado que las actuaciones anunciadas van a "mejorar la calidad y fiabilidad de la red de transporte energético" y darán respuesta a los problemas de "sobrecarga en la red".

"Incumplimientos" de la Junta

Frente a esta planificación, ha acusado a la Junta de mantener una actitud de "demagogia, mentira y confrontación" con el Gobierno de España así como de no haber respondido a sus "compromisos" sobre el eje Caparacena-Baza-La Ribina puesto que, según ha relatado, en mayo del pasado año el Gobierno autonómico se habría comprometido ante el Ministerio a buscar financiación europea mediante Fondos Feder para acometer la actuación "más rápido", al tiempo que aportaría una "cartera de inversiones" en energías renovables que justificara la demanda y se encargaría de hacer que el coste de las actuaciones no repercutiera "en los ciudadanos".

"Las tres cosas han sido incumplidas, las tres cosas han sido incumplidas, así que que no busquen culpables donde no los hay", ha manifestado Sanz, quien ha exigido "lealtad" institucional a la Junta así como que "abandone" esta postura dado que "los gobiernos estamos para resolver problemas" y no "para buscarlos e intentar la pelea permanente". "La Junta no ha presentado los fondos y no ha conseguido que se reprogramen", ha insistido el representante del Gobierno, quien ha afeado que además se convoque a los alcaldes para decirles que "lo que ellos no han hecho es culpa del Gobierno".

Igualmente, Sanz ha recordado que la línea Caparacena-Baza-La Ribina "ya ha estado en la planificación energética del Gobierno desde 2008" con "el PSOE en el Gobierno" y "no se hizo", de modo que "incumplió". "Si se hubiera cumplido la panificación que existía y se hubiera hecho en su momento, ya estaría", ha observado el delegado, quien cree que los socialistas han hecho "perder el tiempo" y "oportunidades" a Andalucía oriental en este sentido.