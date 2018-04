«Almería no tiene ni la gracia de la ciudad moderna ni un casco histórico preservado. Es irrecuperable y su feísmo duele» Ginés Valera, ante la puerta de una de las casas de Marqués de Heredia levantadas por el arquitecto Enrique López Rull. / GRANADOS Entrevista a Ginés Valera Escobar, licenciado en Derecho y asesor experto en urbanismo JOSÉ MARÍA GRANADOS ALMERÍA. Domingo, 1 abril 2018, 02:32

Segundo de cuatro hermanos «mitad y mitad, dos chicas y dos chicos», almeriense de la generación del 'baby boom' y desde cuando Almería lucía desde la horizontalidad de un urbanismo creado para vivir, abrió los ojos a la luz que penetraba por el balcón de la casa familiar en la calle Gómez Ulla, pegadito a la pequeña joya que creara Cuartara y que albergaba los servicios postales y telegráficos del entonces monopolio de Correos y su impresionante buzón en bronce reproduciendo las fauces de león siempre dispuestas a rozar la mano que acercaba la carta a su altura.

Han pasado más de cinco décadas, el tiempo suficiente para lamentar la transformación urbana de una ciudad que ha desheredado a los almerienses del hoy, de mañana y de después y los ha dejado sin buena parte del recuerdo. Claro que, aunque no podrán tocar con sus manos los materiales ni utilizar los ojos para admirar alturas, fachadas, puertas, ventanas, balcones y sombras, al menos podrán empaparse de la historia gracias a personas que, como Ginés Valera Escobar (Almería 1962) se empeñan hoy en no dejar sin respuesta la pregunta «¿Qué había antes aquí?» a la que sustituye a pasos agigantados la de «¿Qué hubo en este lugar?».

«Mi primer recuerdo es la luz de Almería, la que posibilita las formas, la perspectiva, el volumen... lo que se podía contemplar cuando se salía a la calle a jugar, a notar el sol y buscar la sombra en el verano», se sitúa en aquellos años infantiles en los que se apuntó a los Boy Scouts no ya porque los había creado su bisabuelo José Molero Levenfeld al asentarse en Almería tras haber participado, como ingeniero de caminos, en la construcción del ferrocarril, sino porque al lado de su casa, en el edificio Loyola, estaba la sede del grupo 127 y su impulsor, el Padre Vivas. «La otra alternativa era apuntarse a la OJE, pero eso no me atraía nada, prefería el sombrero de cuatro bollos, las reuniones de los sábados, las excursiones y los 15 días que pasábamos en Cazorla al aire libre. Ahí están los mejores recuerdos de entonces, estar en comunidad, la vida sana, el compañerismo de una amalgama de gente sana».

-¿Veía una Almería diferente a la de hoy?

-La veía con ojos de niño, sin más interrogantes y sin más preocupaciones. Iba al colegio de La Salle y era de los que nos untábamos ajos en las palmas de las manos para aguantar los palmetazos con la regla. Eran los tiempos de 'El Zorro', el hermano director que se conocía los nombres de todos los alumnos y era el tiempo de la disciplina lasaliana, del palo con la regla y de levantarte del pupitre tirándote de la patilla. Nos ponían el himno de España para alinearnos y entrar en orden de fila al colegio y nunca cantamos el Cara al Sol y eso ya era algo.

-¿Aparte de scout también fue atleta?

-De los Scouts pasé al atletismo con Emilio Campra y estuve en la selección de Almería. Era velocista y corría los 100, 200 y el relevo corto. Entrenábamos en el Estadio de la Juventud en competencia con los futbolistas y teníamos nuestros encontronazos porque se nos cruzaban los balones por la pista y además se metían con las atletas y los cucos que se ponían para entrenar.

-¿Algún recuerdo especial de ese tiempo?

-El deporte es fundamental en la formación de la persona. Tengo muy buenos recuerdos, enseñanzas y experiencias. Con el equipo de Tierras de Almería batimos el récord de Almería de 4x400 y lo dejamos en 3:21 que era una muy buena marca.

-¿Cómo era la Almería de entonces?

-Mi Almería se desenvolvía entre la Plaza de la Leche y el Paseo al que acababan de ponerle el acerado de mármol blanco con rayas rojas. Pasábamos las tardes en la plazoleta del kiosco Guillén y en los veranos nos bañábamos en Las Conchas. Cada plaza del centro tenía su pandilla, la mía era la de la Plaza de la Leche y había una en cada sitio.

-¿Era consciente de la transformación urbana que se experimentaba?

-La verdad es que todavía no me fijaba aunque aparecían construcciones nuevas que crecían en altura y desaparecían casas horizontales... Después sí, más avanzados los setenta me di cuenta de la barbaridad que se estaba haciendo con Almería.

-¿Culpabiliza a alguien de ese desastre?

-Todos hemos sido culpables de los efectos de ese desarrollismo que nos hizo perder una Almería horizontal y soberbia y que nos dejó sin casco histórico. Ha sido una pena. El desarrollismo cambió el perfil horizontal de Almería por otro de diente de sierra, sin alineaciones, con medianeras, casas encajonadas.

-¿Se puede hacer ya algo?

-Es difícil porque cortar por lo sano parece imposible, pero no estaría mal que cada año se derribara uno de esos edificios horribles. Yo empezaría por el de la plaza Bendicho esquina a calle Cubo, increíble que haya un edificio así al lado de la catedral... Bueno, hay muchos así donde no deberían haberse alzado nunca. Por eso digo, un edificio al año y se tarde lo que se tarde en recomponer .

-¿Qué ciudad tenemos?

-Tenemos la que nos hemos merecido a base de tanta insensibilidad. Tenemos una ciudad que es ni chicha ni limoná. No tiene ni la gracia de una ciudad moderna ni un casco histórico preservado y luminoso. Es irrecuperable y su feísmo duele

-¿Un poco duro no cree?

-Ojalá no fuera así. La gente no tiene sensibilidad y hay que plantearle cosas para que la tenga. Una casa antigua no tiene por qué ser una casa vieja. La primera tiene valor, la segunda, no. Por eso hay que insistir porque vivir en una casa de Trinidad Cuartara, de López Rull, de Góngora, de Langle... es como tener un Goya.

-¿Y usted dónde vive?

-En una casa antigua diseñada por el arquitecto Joaquín Cabrera, anterior a Rull y a Cuartara. Es un edificio rehabilitado en la calle Real, que conservó la fachada y se acomodó el interior a los nuevos tiempos. Así se podía haber actuado con tantos otros edificios de Almería, joyas arquitectónicas, desaparecidos.

-¿Por qué no se actuó así?

-Hasta la democracia Almería no se dota de un Plan General más protector. En los setenta se dejó actuar a desaprensivos a los que les importaba poco Almería y mucho el dinero. Se fijaban en las casas burguesas y ofrecían dinero y un piso con ascensor. Actuaban con impunidad. Para qué dar nombres si están en la mente de todos.

-¿Había tan mala planificación urbanística?

-Faltaba protección y amor a Almería, los factores que habían hecho posible en otro tiempo una ciudad agradable y que gente como Cabrera, Cuartara, López Rull, Langle, Marín Baldó, Góngora... cada uno en su momento, habían derrochado.

-¿Suficientemente reconocidos?

-Por lo general sí, aunque hay excepciones, como la de López Rull, al que se deben muchas de esas joyas arquitectónicas, como el teatro Cervantes, edificios en la Plaza Marqués de Heredia, el Palacio Episcopal, a Plaza de Toros, el matadero de Gachas Colorás, la Compañía de María, la iglesia de la Sagrada Familia, en Reyes Católicos... Murió a los 81 años, sin descendencia y no se conserva ni una fotografía suya.

-¿No es extraño que la Almería moderna, la de las nuevas construcciones en la postguerra, se levantara sin derribar y que en unos años entre en juego la piqueta?

-Después de la guerra no había dinero para construir y lo que se hace llega de la mano de patronatos y del Estado. El barrio de Regiones, por ejemplo, es una maravilla mediterránea, rectangular, uniforme, habitable. Lo mismo pasa con Ciudad Jardín que, sin embargo, ahora ha perdido ese encanto. Y más tarde El Tagarete y las 500 viviendas, otra concepción, más humildes, pero planificadas.

-¿Qué sucede para que todo se estropee y empiecen los derribos?

-Que los materiales de construcción de abaratan. Que el cemento llega a Almería y decide quedarse porque económicamente es un negocio entable y aparece además cuando no hay una figura de protección, no existe sensibilidad y nadie daba valor a las casas burguesas. Es una pena, pero es así.

-¿Volverá a pasar?

-Hasta hace poco ha pasado. Cayeron edificios como el de Correos, el Chalé del Gitano y las casas burguesas e historicistas del Paseo. Un desastre.