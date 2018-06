El Bar de Jo no abrirá este verano Bar de Jo. / R. Marquez Turismo El mítico establecimiento está cursando los trámites legales pero no estarán a punto para reabrir durante 2018 MIGUEL CÁRCELES Almería Lunes, 4 junio 2018, 12:46

Es uno de los espacios más míticos de la provincia, de la costa almeriense y, muy especialmente, del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Pero este año tendrá que tomarse -a la fuerza- un año sabático. Según han informado desde la gestión de este local de hostelería a través de la red social Facebook, el Jo Bar no se abrirá al público en verano de 2018.

«Hemos iniciado todos los procesos pertinentes para regularizar la situación legal. Se están presentando distintos proyectos ante el Ayuntamiento de Níjar, La Junta de Andalucía y La Oficina del Parque natural. Estos procesos son tremendamente complicados. El trayecto va a ser largo, pero creemos que al final se alcanzará una solución con la que nadie salga perdiendo», advirtieron.

Por lo visto, trasladaron, hay buena disposición para que el local pueda reabrir, tanto por parte del Ayuntamiento de Almería como de los responsables de la administración medioambiental. «Por nuestra parte, va por delante la firme intención de regularizar definitivamente el uso y las licencias del Jo Bar. Parece haber consenso en que Almería, Níjar y el Parque Natural no deben perder un reclamo turístico internacional con 25 años de historia», insisten.

«La principal consecuencia de este trayecto largo que mencionamos, es que este verano no podremos recibiros».

Al parecer, cumplimentar todos los trámites burocráticos era «extremadamente difícil» para esta temporada. «Lamentamos no haber conseguido ya esa regulación definitiva tantos años perseguida, pero no penséis que esto es el final. Ni mucho menos. A la vez que os volvemos a agradecer a todos vuestro entusiasta apoyo, os garantizamos que no estamos parados; que nuestro objetivo está en poder abrir de nuevo en 2019».

Precintado por la Policía Local

El Bar de Jo pasó en pocos días, el pasado mes de diciembre, de ser una referencia para The Guardian, que lo colocó entre los diez mejores chiringuitos de España, a tener que cerrar sus puerta por carecer de licencia de apertura y utilización. La Policía Local de Níjar se personó en el citado establecimiento para comprobar que el mismo no presentó ninguna documentación, además de estar abierto, con presencia de personas consumiendo bebidas y con la música funcionando, cuando eran las 4,38 horas. El expediente finalizó con el precinto y la suspensión temporal de la actividad.

El problema surgió el pasado verano con la denuncia de varios vecinos. Se presentó un escrito en el Ayuntamiento de Níjar denunciando que el 'Bar de Jo' estaba abierto de forma ilegal y que causaba molestias y ruidos, por lo que solicitaba su cierre. El Bar de Jo, abierto por el francés Jo Bell en los años noventa, está ubicado en Los Escullos y casi se esconde en pleno paisaje desértico y al aire libre, siendo el mismo parte de un decoración motera y compuesta de mesas 'sui generis', hechas con palets; hay camas, una bañera, jaimas, chumberas o bidones, entre otras muchas cosas, y sobre todo música rock. El pasado verano era considerado como uno de los diez mejores chiringuitos de España por el periódico británico The Guardian.