La web de inversiones de la Diputación incluye gastos de 3.000 euros en visitas, según el PSOE

El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Almería ha calificado de «milonga estadística» la aplicación 'Invertimos en tu pueblo' sobre inversiones efectuadas en municipios y que fue presentada el miércoles por el presidente de la institución provincial, Gabriel Amat. El PSOE, según expresó su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, no ha podido resistir «la indignación» al comprobar lo que «quiere vender» Amat con su «mal llamada transparencia» y le recuerda que es una obligación de las administraciones dar cuenta explícita de sus gastos y no un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno del PP que figura, precisamente, a la cola en transparencia según el último informe del organismo independiente 'Transparencia internacional'; una cuestión que ya puso de manifiesto el Grupo Socialista a comienzos de año.

«Lo que anunció Amat no es novedoso ni voluntario puesto que los organismos públicos están obligados desde el 1 de enero de 2016 a publicar las subvenciones que conceden, y desde el año 2014 la Intervención General de la Administración del Estado cuenta con una página en la que las administraciones vuelcan ahí dicha información», argumentó el portavoz socialista.

Gastos en reuniones

Además, Lorenzo valoró que, en esta ocasión, Amat confunde «transparencia con estadística burda de lo sectario que es su gobierno» que, a dedo, transfiere a ayuntamientos del PP más del 80% del presupuesto destinado el pasado año a ayudas directas para obras en municipios teniendo el mismo número de alcaldes y alcaldesas en la provincia que el PSOE, 47.

De hecho, ese sectarismo figura en la nueva aplicación. Así, el portavoz socialista puso como ejemplo la transferencia de 505.000 euros en 2016 a un pueblo del Almanzora de 2.200 habitantes gobernado por el PP frente a los 194.000 que recibió otro municipio de la misma comarca, pero con un alcalde socialista al frente de su ayuntamiento.

Otra muestra de la deficitaria transparencia del equipo de Gobierno del PP en Diputación es que no especifican si esas subvenciones concedidas a municipios se han hecho de manera directa o no, porque la situación varía. En este sentido, recordó que el PSOE siempre ha defendido -y lo hizo en las últimas dos sesiones plenarias- la concurrencia pública a esas subvenciones y la puesta en marcha de procedimientos objetivos y transparentes para su desarrollo.

En la aplicación 'Invertimos en tu pueblo' del PP de Diputación figuran unas partidas 'estimadas' de gasto en municipios que se detuvo a analizar Juan Antonio Lorenzo. Por ejemplo, dijo en la rueda de prensa, bajo el epígrafe 'Asistencias, visitas y reuniones' en el pueblo de Serón -del que Lorenzo es alcalde- se ha destinado en 2016 un gasto de 3.300 euros. «¿Me está diciendo Gabriel Amat que invierte en mi pueblo 3.300 euros en visitas y reuniones?», se preguntó. «Voy a decirle que cuáles son las visitas y reuniones, porque me resulta extraña y paradójica esa asignación», subrayó y aseguró que personalmente no ha estado en ninguna. «Se habrán reunido con el otro alcalde de Serón», se burló y calificó la partida y la intención de «ofensiva». «Las subvenciones reales sonrojan todavía más y esto no lo vamos a aguantar ni un minuto más», adelantó el portavoz socialista.

Por otro lado, el diputado socialista, Domingo Ramos, analizó la política que en materia de Dependencia lleva a cabo el responsable del Área de Bienestar Social, Ángel Escobar, y concluyó que es «nefasta». Los motivos son varios. Uno de ellos es la gestión que realiza en la residencia asistida de ancianos de la cual, ni siquiera, ha presentado proyecto de obras «pero critica que la Junta sigue ingresando mayores dependientes». Ramos recordó que en febrero el propio diputado aseguraba que su equipo estaba inmerso en el proyecto de obra pero, a fecha de hoy, nada se sabe de ese posible documento.

Asimismo, Domingo Ramos, reprochó a Escobar que no haya suscrito acuerdos con la Consejería de Bienestar Social para llevar a cabo programas de Dependencia, en Grado I, lo que demuestra que el PP «no cree en las políticas sociales» y tampoco «pone recursos sobre la mesa». «Y cuando los pone, lo hace a costa de la inyección económica que recibe de la Junta de Andalucía», dijo. El diputado socialista calificó de «paripé» la presentación de la Planificación de los Centros Sociales Comunitarios de la provincia realizada esta mañana por el equipo de Gobierno de Diputación, así como el V Plan de Servicios Sociales Comunitarios del pasado miércoles en Mojácar.

Se trata, dijo, de un «autobombo» que realiza el PP con la gestión de los recursos «que pone la Junta de Andalucía a disposición de la institución provincial» como son los 1.180.000 euros en los Planes concertados de Servicios Sociales, los 2,2 millones de euros para plazas concertadas con la residencia asistida y los 23 millones de euros que el año pasado transfirió la Junta a Diputación para Dependencia.