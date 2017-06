Diputación apoya la construcción de la línea eléctrica del Almanzora

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería aprobó ayer el Plan de Inversiones en Infraestructura Hídrica de municipios gestionados por la empresa pública Galasa. Este Plan supondrá una inversión total de 3.608.912,48 euros en 18 municipios de las comarcas del Levante (11) y Almanzora (7). El objetivo del mismo es la renovación de las infraestructuras que evitará las pérdidas de agua derivadas de las roturas de redes.

El vicepresidente, Javier Aureliano García, destacó que mientras que se ha elaborado la auditoría y el plan desde la Institución Provincial se ha trabajado para mejorar las redes de Galasa y se ha superado el compromiso que se adquirió en Pleno.

El Plan de Inversiones de Infraestructuras Hídricas para municipios gestionados por Galasa se ha elaborado con un criterio técnico similar al de los Planes Provinciales de Obras y Servicios que está basado en criterios poblacionales, con el condicionante de realizar una inversión mínima de 60.000 euros en municipios de menos de mil habitantes y una máxima de 500.000 euros en el caso de los municipios con mayor número de habitantes.

García detalló que se ha optado por el criterio poblacional y no por otro como es el de premiar la responsabilidad de los alcaldes. «No se puede tratar igual a un municipio que tiene un 70% de pérdida de agua y su ayuntamiento cubre necesidades que no son básicas; que a otro. como Antas, que tiene un 16% de pérdida de agua y ha dedicado sus Planes Provinciales a cambiar tuberías. La responsabilidad habría que premiarla, pero hemos elegido el criterio poblacional porque aún haciéndolo así no lograríamos llegar a las inversiones que precisa cada municipio», explicó.

Necesidades

El Pleno de Diputación aprobó la incorporación, mediante modificación presupuestaria, de 5.763.159 euros que van a dar respuesta a las necesidades de inversión de los municipios de la provincia de Almería.

En este sentido, el vicepresidente reprochó al Grupo Socialista que no apoye unas ayudas que están destinadas a dar respuesta a los municipios. «A los alcaldes de la provincia no le va a hacer ninguna gracia que no apoye estas ayudas, porque son peticiones que han entrado en esta Diputación y se le ha dado debido cumplimiento. Todas las subvenciones que se entregan aquí están avaladas por informes técnicos y no tomamos una sola decisión que no esté avalada o priorizada por los informes técnicos», apostilló.

Además, el Pleno aprobó por unanimidad la planificación de actividades elaborada para los Centros de Servicios Sociales Comunitarios que prestan servicios para los 95 ayuntamientos adheridos a este servicio. Para elaborar la esta programación, cada uno de los 13 Centros de la provincia ha valorado las actividades que más se adaptan a sus necesidades, siendo atendidas y cubiertas todas las peticiones de los ayuntamientos. El diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, destacó que se trata de una programación que ha sido consensuada con los 95 ayuntamientos. Asimismo, ha precisado que la Diputación va a destinar 255.200 euros a financiar cada una de las actividades: «Los 223 los proyectos que se llevarán a cabo durante este año van a cubrir a 11.000 beneficiarios de 95 municipios».

Por otro lado, el pleno dio luz verde por unanimidad a la moción de apoyo a la moción institucional de apoyo a la construcción de la infraestructura de transporte de electricidad denominada 'Eje Caparacena - Baza- La Ribina (Vera). La iniciativa fue elevada al pleno con el consenso de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y C's) y muestra el compromiso de la Corporación con esta infraestructura energética.