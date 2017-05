Unica Group recibe el premio a la mejor cooperativa 2017

No llega a la década de vida pero el proyecto que lidera Unica Group cada vez es de mayor envergadura, justo lo que se precisa para que las empresas hortofrutícolas sean más competitivas ante la fuerte presión que ejerce la gran distribución. La concentración de la oferta es piedra angular en su filosofía, y paso a paso, se está convirtiendo en uno de los referentes empresariales en el sector de las frutas y hortalizas nacional. Esto no pasa desapercibido y poco más de dos meses vuelve a recibir un galardón que reconoce la trayectoria y lugar de Unica Group.

Es, en esta ocasión, Cooperativas Agro-alimentarias de España quien hace valer el proyecto Unica Group, nombrándola, en este 2017, como 'Cooperativa del Año'. Mañana, será el día en el que el presidente de la entidad, José Martínez Portero, reciba el galardón en un acto que se enmarca en la asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias. Lo hará de la mano de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien tiene previsto acudir a la clausura de la asamblea de los cooperativistas agroalimentarios españoles.

La designación de Unica Group, como cooperativa referente, en esta segunda edición de los premios organizados por la federación de cooperativas agroalimentarias, reconoce su labor, su innovación, la promoción de una alimentación saludable y la salud laboral de los trabajadores, la integración de nuevas cooperativas al grupo, los premios nacionales y autonómicos recibidos, y el volumen de facturación.

Cabe destacar, en mención a los premios y reconocimientos que está acumulando Unica Group, que recientemente se le comunicó merecedora del premio nacional Estrategia NAOS de la Agencia Española de Consumo, Seguridad y Nutrición, por su implicación en implementar programas para impulsar una alimentación y vida saludable.

Una estrategia común

Enrique De los Ríos, director general de Unica Group, a raíz del reconocimiento, valoró este premio como «muy especial» ya que «han sido las propias cooperativas las que han reconocido nuestra labor». Además, añadió que «los presidentes y gerentes de todas nuestras cooperativas comparten una visión común trabajando alineados con una misma estrategia, trabajadores que dan lo mejor de sí, socios que trabajan para conseguir la mejor calidad de sus cultivos, lograr la satisfacción de nuestros clientes y una constante innovación».

El proyecto sigue creciendo. Cada campaña se unen nuevos socios. Este mismo año sumó la incorporación de los gaditanos Europeos. Además, su fortaleza parte también de su integración con el Grupo AN. Asimismo, Unica Group acumula tres campañas consecutivas colocándose como la mayor exportadora nacional de hortalizas.

Superación

La vista de Unica Group está puesta en el futuro. Como cualquier proyecto no está exento de trabas y dificultades, pero con unos principios sólidos y el afán de superación para alcanzar los objetivos el camino se hace más llano. José Martínez Portero, presidente de Unica Group aseguró que «en los momentos buenos todos sabemos estar, pero sin embargo es en los malos cuando el equipo de Unica Group mejor responde, ante las adversidades, afrontando los retos con determinación y una estrategia clara que nos diferencia». Unica Group «es un proyecto donde se anteponen los intereses del grupo a los personales, mirando a medio y largo plazo, por ello no todo el mundo encaja». Para los que piensan a corto plazo, en sus intereses personales o mirando siempre lo que hace el vecino, «Unica Group no es su sitio», añadió Martínez Portero.

Las campañas, «serán cada vez más complejas y competitivas y es aquí donde Unica Group va a dar lo mejor de sí, para continuar siendo el referente nacional de las cooperativas hortofrutícolas españolas. Este ejercicio superaremos ampliamente los 300 millones de kilos y esperamos seguir con el crecimiento sostenido del 20% como en años anteriores», dijo el presidente.