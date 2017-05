Los precios por retirada suben y «no hay excusa para gestionar las crisis», según Asaja y Coag

El valor que reciben los agricultores por hacer efectivas las retiradas de productos en momentos en los que reside en el mercado una crisis de precios se ha visto incrementado. Con la publicación de los nuevos precios de retirada, el pasado jueves, que estarán a disposición del sector a partir del próximo 1 de junio, apuntaron en Asaja y Coag, «no hay excusa válida para seguir mandando al mercado producto con un valor inferior al del coste de producción y con unos precios mucho menores de lo que costaría destinarlo a distribución gratuita o incluso destruirlo».

No tiene sentido, según detallaron ambas organizaciones agrarias, que se le pague al agricultor por la venta de un melón a 15 o 20 céntimos por kilogramo cuando por retirarlo «nos pagarán 48 céntimos (31 céntimos en la actualidad) y 36 para otros destinos».

Entre los productos hortofrutícolas que predominan en el campo almeriense, la retirada del kilo de tomate se paga a 33 céntimos por kilo a distribución gratuita y 25 céntimos a otros destinos, entre el 1 de noviembre al 31 de mayo; o la berenjena, a 31 y 23 céntimos, respectivamente, todo el año.

En estas últimas semanas los precios en origen han descendido de forma brusca, afectando principalmente a melón y sandía, que se están vendiendo por debajo de los 20 céntimos por kilogramo. «Si en estos momentos el mercado se encuentra saturado por producciones de otras zonas y no hay demanda de nuestros productos lo más lógico en lugar de seguir mandando sin precio o con cotizaciones ridículas que sólo reportarán pérdidas a los agricultores, es no venderlo, por eso creemos urgente que nuestras Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas activen los mecanismos de gestión de crisis y retiren producto, bien a entidades benéficas, a biodegradación o a alimentación animal pero no podemos seguir vendiendo a un precio inferior al que nos pagarían por una retirada», señalaron ambas organizaciones, desde donde advirtieron de la importancia de llevar a cabo las retiradas « a tiempo y cuando verdaderamente hace falta». Y es que, «si la oferta es excesiva habrá que tomar medidas para ajustarnos a la demanda con los mecanismos previstos por los reglamentos europeos para estas circunstancias excepcionales».

Poco se retira en Almería

Asaja y Coag recordaron que tenemos una producción anual de más de 3.000 millones de kilos, por lo que retirar cuatro millones supone apenas el 0,1% de la producción, es decir «es retirar aproximadamente lo que producen unas 36 hectáreas, el equivalente a 36 campos de fútbol (de los más de 30.000 que tenemos), con lo cual poder regular la oferta ante una crisis de mercado con estos números creemos que es bastante complicado. Además existen otros mecanismos para la gestión de crisis como es la no recolecta o cosecha en verde y que en la actualidad no se están llevando a cabo».

Según recoge el último informe del Fega correspondiente a 2015, informaron en Asaja y Coag, «la ayuda a las retiradas del mercado como medida de prevención y gestión de crisis en el total de las OPFH andaluza supone el 3,7% del total de las inversiones, cifra insignificante para una buena gestión del mercado».