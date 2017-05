Seguir los pasos de Patton por el Cabo de Gata

La Diputación de Almería, a través de la Oficina Provincial del Cine (Filming Almería) ha inaugurado la primera de sus “Rutas de Cine” por el Parque Natural Cabo de Gata – Níjar. Esta iniciativa, enfocada en el fomento del conocimiento y el desarrollo de la historia y la cultura audiovisual almeriense, ha estado guiada por el coordinador, Juan Enrique Pérez Miranda en colaboración con Cristina Serena y Fernando Alonso.

Durante la ruta, los cincuenta participantes pudieron conocer más de cerca las anécdotas de algunas de las películas y series rodadas en los parajes del Parque Natural como ‘El pájaro de la felicidad’, ‘Poniente’, ‘La mitad de Óscar’, ‘Vis a vis’, ‘Los guerreros del sol’, ‘El misterio de Wells’, ‘La muerte tenía un precio’, ‘Agáchate, maldito’, ‘Punto de mira’, Indiana Jones y la última cruzada’, ‘El viento y el león’, ‘Duffy, el único’, ‘Las aventuras del barón Munchausen’, ‘El bueno, el feo y el malo’, ‘La lengua asesina’, ‘Yo soy la revolución’, ‘Los hombres de Paco’, Patton, etc.

Por la mañana, el grupo visitó la Isleta del Moro, la planta Denver en Rodalquilar, la torre de los Alumbres, el cortijo de Los Genoveses y la playa de Mónsul. Tras el almuerzo y parada realizada en el pueblo costero de San José, los participantes continuaron la ruta por el cortijo del Fraile y el cortijo de doña Francisca, terminando con un recorrido por Los Albaricoques.

Las inscripciones para la próxima ruta (por el Desierto de Tabernas) finalizará el próximo 30 de mayo de 2017.

Ruta guiada de cine por el Desierto de Tabernas

Nos adentraremos en el desierto de Tabernas en una ruta de senderismo por las ramblas del Cautivo, Viciana y Genaro para descubrir famosos enclaves como el oasis de 'Lawrence de Arabia'. Después de comer, un suave paseo nos conducirá hasta el castillo de Tabernas, para disfrutar de una visión única de algunos parajes destacados como la llamada 'Tortuga', el llano del Búho y el cerro Castillejo.

Algunas películas y series de televisión rodadas en los parajes de esta ruta:

Indiana Jones y la última cruzada (1989) Steven Spielberg; El bueno, el feo y el malo (1966) de Sergio Leone; Cleopatra (1963) de Joseph L. Mankiewicz; El valle de Gwangi (1968) de Jim O’Connelly; Lawrence de Arabia (1962) de David Lean; La muerte tenía un precio (1965) de Sergio Leone; Cómo gané la guerra (1966) de Richard Lester; Mercenarios sin gloria (1969) de André de Toth; Caza implacable (1971) de Don Medford; The Gospel of John (2003, Visual Bible International); Exodus: Dioses y reyes (2014) de Ridley Scott; Mando perdido (1966) de Mark Robson; Las aventuras del joven Indiana Jones (1992, Amblin Entertainment); Patton (1970) de Franklin J. Schaffner; Orgullo de estirpe (1970) de John Frankenheimer; etc.