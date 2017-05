Cerca de 800 escolares visitan la Brigada de La Legión

La gente menuda y menos menuda, constituyó el gran protagonismo de la jornada de ayer en la Base 'Álvarez de Sotomayor', de Viator, con motivo de la visita que 770 escolares, en gran parte de primaria, realizaron a la sede de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII'.

A las diez de la mañana, todo dispuesto para recibir a buen número de autocares e iniciar las actividades del programa, que se prolongaron hasta primeras horas de la tarde. «Nunca he estado aquí y esto es muy interesante. He visto cosas que no conocía», conclusión de la visita a la que llega Dani, alumno de cuarto curso del IES Azcona.

Estancia que transcurrió entre el Museo de la Brigada (BRILEG) y una exposición estática de material y vehículos, pasando por una exhibición de la Policía Militar y un concierto por la Unidad de Música legionaria, entre los actos más significativos.

Visitas de este tipo tienen lugar más de una al cabo del año y se programan conforme con la demanda de los centros educativos, interesados en conocer la BRILEG, sus instalaciones y medios, de manera especial los alumnos de secundaria y bachillerato.

Interés

«Es una visita que tiene, diría que plena aceptación», indica José Luis Laynez, profesor de Lengua Española del IES Azcona y colega en la comunicación. Uno de los docentes que desde hace muchos años no falta a la cita. «Salvo muy rara excepción, siempre ha venido con el instituto». Y este año tampoco podía faltar, sobre todo porque con el final de curso se jubila.

Marta Molina, que dice tener vocación militar; Mouna, Firdacus, Najar, Leila, Najwa y la atleta Raquel Moreno (marca mundial juvenil en 2.000 m. obstáculos (campeonato de Andalucía. Nerja 2017), alumnas del Azcona, algunas es la segunda vez que viene.

Escuela de Viator

Escolares de 3 años de la Escuela Municipal Infantil de Viator. «Son del pueblo, nos hacía mucha ilusión poder visitar La Legión y en una reunión del Consejo Escolar se acordó venir y el alcalde nos echó una mano en las gestiones. Otros años también hemos venido», comenta María Ángeles Cruz, directora del Centro. El concejal Manuel González, acompañaba a la representación escolar viatoreña. Niños y niñas que a su corta edad 'demostraron su valor', subiéndose en los vehículos blindados sin ninguna clase de recelo.

Participación

Participaron en la visita alumnos de siete centros educativos, siendo estos Arco Iris y Trinidad Martínez (Aguadulce), José Salazar (El Ejido), CEIP Saint Sylvain Danjou (Vícar), La Venta del Viso (La Mojonera), la referida escuela de Viator y Azcona, los alumnos de este último además de las actividades indicadas anteriormente, asistieron a la proyección de un vídeo y a una conferencia sobre el significado, trabajo y misiones de la Brigada de La Legión.

Este año la visita, una vez más muy numerosa, está enmarcada en el programa de actos y actividades de la BRILEG con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, cuyos actos centrales se celebrarán el próximo sábado 27, en Guadalajara.