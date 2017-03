Huércal de Almería, asaltada por zombies

La sangre no llegará al río. Será terrorífico, sí, pero no peligroso. Eso sí, quienes tengan el corazón débil que no se acerquen el sábado, 18 de marzo, al municipio de Huércal de Almería. El resto, quienes quieran divertirse y disfrazarse con uno de los tipos con más aceptación, tienen una cita ineludible con el juego ‘Last Day Zombie’, a partir de las 11 de la noche.

El Ayuntamiento de la localidad ha organizado, tras la experiencia de agosto, una nueva edición de un evento lúdico que está causando sensación entre los jóvenes de toda España, que se atreven a pasar una noche de auténtico miedo.

Last day Zombie es un juego de supervivencia virtual de más de seis horas de duración en las que gana quien sobrevive hasta ser evacuado a la mañana siguiente, ya el domingo. La acción se desarrolla a lo largo de todo el municipio, con pruebas y misiones realizadas por calles y edificios de Huércal de Almería y, por tanto, tan real como la vida misma, aunque deben respetarse las normas de tráfico para peatones.

Los jugadores o personajes se dividen en supervivientes y zombis, pero también habrá espacio para actores y organización, claves para desarrollar escenas en las que habrá que interactuar para conseguir llegar sanos y salvos al punto de evacuación.

Aunque no se trata de un juego competitivo, habrá una sorpresa para el primer superviviente que consiga llegar al punto final del recorrido tras haber completado todas las pruebas, siempre y cuando lo haga antes de las 5.20 horas de la madrugada.

Para participar se deben tener cumplidos los 14 años o ir acompañados en todo momento de un adulto, además de contar con la autorización paterna.

Los interesados en participar en esta terrorífica noche pueden comprar su entrada, así como encontrar más información y las instrucciones del juego, a través de la página web de la empresa organizadora Eventos Zombies LZD ).