La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía aboga por salvar el CTAP

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha señalado este martes su apuesta por buscar un plan de viabilidad para el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) que saque a este centro del concurso de acreedores en el que se encuentra, toda vez que si bien ha destacado la "necesidad" de contar con este centro, ha advertido de que "en ningún caso" la decisión de contratar este tipo de proyectos "debe de ser forzada"

Para el presidente de AEMA, Antonio Sánchez, "el hecho de que haya habido proyectos no exitosos, no significa que no haya que seguir intentando llevar a cabo nuevas acciones en el apartado del I+D+i, sino todo lo contrario; hay que seguir intentándolo", aunque ha matizado que este paso ha de darse "cuando cada una de las empresas entienda que es su momento para ponerlas en marcha" en función de su situación financiera o del mercado, entre otras motivaciones.

En una nota, el directivo ha asegurado tras la reunión celebrada este lunes con el comité director del patronato del CTAP, que "seguirá apostando por la reanudación de la actividad del centro" ya que "el I+D+i es algo que, en la actualidad, debe de ser visto como una inversión imprescindible para el futuro de cualquier empresa".

No obstante, ha incidido en que estas inversiones suponen "un coste que puede ser mayor o menor, en función del ámbito del proyecto en cuestión" y que las mismas tiene "el riesgo de que no sea finalmente viable o exitosa, convirtiéndose, en ese momento, en un mayor coste para dicha empresa".

Así, ha defendido que la inversión en investigación por parte de las mercantiles "en ningún caso debe de ser una obligación que no esté sujeta a un análisis meditado y calculado, puesto que en esta situación, se estaría incluso afectando a la propia viabilidad de la empresa".

Sánchez ha reconocido la capacidad de las empresas del sector para reponerse ante un proyecto "fallido" mediante la asunción de sus costes al tiempo que ha recordado que las empresas "han realizado en todos estos años junto con el CTAP, gran cantidad de proyectos de I+D+i".

"Es difícil conocer cuántos han sido viables por la propia confidencialidad de los mismos, sin embargo, sí que conocemos muchos de ellos que, a pesar de todos los esfuerzos, por diferentes motivos no han logrado serlo", ha explicado el presidente de AEMA, quien ha recalcado el "duro periodo de recesión" vivido por la industria del mármol en los últimos años.

En cualquier caso, ha abogado por "salvar el CTAP como parte de las infraestructuras" que componen el clúster, con mayoritaria presencia de pymes, para que este sea "un centro que se nutra de la acción del propio sector del mármol". Con esto, ha añadido que "se hace necesaria la apuesta decidida por parte de la Administración andaluza y también de los actuales acreedores y entidades financieras, que permitan un plan de viabilidad que lo saque de la actual situación".

El presidente de AEMA ha afirmado que el sector se ha "consolidado" y en los últimos años "está arrojando cifras positivas en lo relativo a las exportaciones, a la cifra global de negocio y a la creación de empleo, lo cual, sin ninguna duda, redunda en la riqueza de la comarca y de la provincia".