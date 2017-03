Un vecino de Huércal de Almería gana un millón y medio en el sorteo de la ONCE

Un vecino de Huércal de Almería, ha conseguido hoy el mayor de los Sueldazos que ofrece los sorteos de fin de semana de la ONCE dotado con 300.000 euros al contado y otros 5.000 euros al mes durante 20 años., El sorteo de este domingo, dedicado a Zuheros (Córdoba) ha repartido otros 200.000 euros en Roquetas de Mar.

Almería se ha llevado la mayor de las suertes del sorteo de la ONCE de este domingo. María Mercedes Hernández Pareja, responsable de uno de los establecimientos colaboradores de la ONCE, ha vendido en la calle Austria, 8, de la localidad almeriense, el cupón agraciado con la serie dotada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años que suman un millón y medio de euros en premios. Mientras que Juan David Leal Ibáñez, vendedor de la ONCE desde el año 2000, ha vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno a las cinco cifras en su ruta habitual por Roquetas de Mar en la dirección de la carretera Mojonera. En total, 1,7 millones de euros en premios mayores en la provincia de Almería.

El resto de premios del sorteo de este domingo se han repartidoe entre Galicia y la Comunidad Valenciana. El cupón de ayer tenía motivo andaluz porque tenía como protagonista a la localidad cordobesa de Zuheros, dentro de la serie monográfica de cupones dedicada a los pueblos más bonitos de España.