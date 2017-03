Ocho almerienses perdieron la vida en 2016 por no llevar puesto el cinturón

La Dirección General de Tráfico (DGT) va poner en marcha durante esta semana una nueva campaña de vigilancia y control sobre el uso del cinturón de seguridad en las carreteras de la provincia. Este dispositivo será de vital de importancia a tenor de los datos de siniestralidad registrados a lo largo del pasado año.

Las cifras hablan por sí solas. Según los datos aportados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, ocho de los 28 fallecidos en accidente de circulación a lo largo de este año en las carreteras del territorio de la provincia no hacían uso de este dispositivo. Se da la circunstancia de que la mayoría de usuarios que viajaban sin ningún tipo de retención eran conductores. Una de las últimas víctimas mortales de tráfico que no llevaba puesto el cinturón de seguridad se localizó a mediados de septiembre en la carretera A-334, a 4 kilómetros de la localidad de Fines, en sentido Baza (Granada). En el siniestro falleció una bebé de tan sólo 14 meses y un joven de 26 años que, según la investigación, no llevaba puesto el dispositivo de seguridad y su cuerpo salió despedido tras el impacto por el frontal del vehículo.

Fuentes de la DGT advierten de que el simple hecho de abrocharse el cinturón de seguridad podría evitar «cientos de muertes al año».

Sin embargo, algo tan sencillo como abrocharse el cinturón de seguridad parece que todavía no está presente en muchos usuarios de las carreteras que se extienden por el territorio almeriense. Y es que pese a las continuas campañas de concienciación de la Dirección General de Tráfico (DGT) en torno al uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil (SRI) y el casco, en el caso de los motoristas, todavía hay conductores por las carreteras de la provincia que circulan con total normalidad sin hacer uso de estos dispositivos tan elementales y eficaces.

Así quedó demostrado en la última campaña sobre el uso de dispositivos de retención que fue realizada por Tráfico en la provincia de Almería el pasado mes de octubre. Un total de 57 conductores fueron sancionados en menos de una semana en territorio almeriense por no llevar abrochado el cinturón de seguridad. Las multas también llegaron a otros 56 pasajeros por no hacer uso del dispositivo de seguridad.

Pese a que durante el dispositivo los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sólo se toparon con 113 usuarios sin cinturón tras controlar a unos 3.000, el hecho de que más de un centenar de personas no haya hecho uso de este dispositivo de seguridad en carretera «es preocupante», indican desde la Jefatura Provincial de Tráfico.

Sanciones

Desde la DGT aseguran que el uso generalizado del cinturón de seguridad o de los SRI hubiera evitado, en el año 2016, la pérdida de más de un centenar de vidas en el conjunto del país. Aquellos conductores que sean descubiertos sin el cinturón o sin dispositivos de retención para niños en esta nueva campaña de control serán multados con 300 euros y, además, perderán tres puntos de su permiso de conducir.

Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, más de 23.000 almerienses han sido sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad desde el inicio del permiso por puntos en 2006. Esta infracción tan sólo es superada por el exceso de velocidad.

En este sentido, la DGT advierte que no llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera. Eso lleva a que, una vez más, la Dirección General de Tráfico (DGT) ponga en marcha una campaña de control y concienciación del uso del mismo y de los sistemas de retención infantil (SRI) en Almería.

Durante esta nueva campaña, que se extenderá hasta el domingo, los agentes de la Benemérita contarán con el apoyo, en este caso, de diferentes policías locales de ayuntamientos colaboradores como los de Almería capital, Adra, El Ejido, entre otros.