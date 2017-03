Denuncia a su vecino por cortarle el único camino de acceso a su casa en Carboneras

Será un juez quién de o quite razones en el conflicto originado entre vecinos por un camino en un paraje cercano al Llano de Don Antonio, pedanía carbonera, tras la denuncia de Aurora García contra su vecino que le ha cortado el único camino de acceso a su casa hace ahora dos meses.

Según García, esa vía llevan usándola toda la vida para acceder a su casa, y además, en sus escrituras «pone que tengo servidumbre de paso, o sea, que tengo derecho a usarlo para pasar», aseguró a IDEAL.

La mujer, de 68 años, lamentó que tenga que dejar el coche en el punto en el que su vecino ha colocado la valla que le impide el paso y tenga que subir andando y con la compra a cuestas.

La señora afirmó a este periódico que su vecino, el empresario Raúl Seco, le pide «dinero a cambio de quitar la cancela, y por ahí no paso», apostilló.

Por su parte, Raúl Seco, dijo a IDEAL que el camino es parte de su finca y que su vecina «se ha metido en metros que no son suyos». Añadió además: «hemos intentado hablar con ella muchas veces para darle una solución a este asunto, pero ella no parece querer dar ninguna, porque no ha dejado de darnos largas, hasta que un día nos dijo que hiciéramos lo que consideráramos oportuno, así que decidí vallar la finca. A mí esta situación no me agrada, pero ella no quiere arreglarlo. Evidentemente si ha cogido metros que no son suyos tendremos que llegar a una compensación económica, pero se niega».

El asunto está en el juzgado, y será la justicia la que decida quién tiene razón, mientras tanto Aurora García deja su coche en el linde de su propiedad y pasa por debajo de la valla que ha puesto su vecino para llegar a casa. Considera que Seco «lo que debe hacer es quitar el cierre» porque ella lleva pasando por ese camino más de una década, y porque «en las escrituras, cuando compré por el año 2000, ya ponía que había un camino de nueva construcción y que la finca tenía servidumbre de paso». El terreno se lo compró al empresario Juan Parra, a través de una sociedad cuando este estaba aún asociado a Raúl Seco.