Balanegra y Carboneras inauguran la serie de cupones de la ONCE de localidades con nombres singulares

Los municipios almerienses de Balanegra y Carboneras inaugurarán la serie que la ONCE quiere dedicar a localidades con nombres singulares. El cupón de Balanegra será el del día 15 de marzo y el de Carboneras, el del día 16 de marzo. Ambos tienen un coste de un euro y medio, con la posibilidad de optar a 'La Paga' por cincuenta céntimos más. Este último premio concede al acertante 3.000 euros al mes durante 25 años.

Los cupones de la ONCE que promocionarán la provincia de Almería se han presentado en el Palacio Provincial, en un acto en el que han participado el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, el director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, y la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez.

Con esta última serie monográfica denominada 'Mi pueblo', la ONCE dedica sus cupones a los 91 municipios con los nombres más singulares de España, entre los que se incluyen Balanegra y Carboneras. Otras localidades que aparecerán en esta serie monográfica son Guarromán (Jaén), Cabra (Córdoba), Dúdar (Granada) o El Rubio (Granada).

No se trata de la primera vez que la provincia queda retratada en los cupones de la ONCE, ya que antes han aparecido en este espacio las localidades de Lucainena de las Torres o Mojácar, o el símbolo de 'Costa de Almería'.

De cada uno de los sorteos, se repartirán once millones de cupones, en los 20.000 puntos de venta que la ONCE tiene repartidos por toda la geografía española, lo que supone una importante campaña de promoción de los dos municipios almerienses que abrirán esta última serie monográfica. En cada uno de estos sorteos, la ONCE reparte hasta 35.000 euros.

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha declarado que "sería muy bueno y bonito que la suerte se acordase de la provincia de Almería porque le vendría muy bien a mucha gente".

Pascual Gualda, el director de la ONCE en Almería, ha afirmado que "sin la venta de estos productos no tendríamos servicios sociales" y ha destacado que "para todos los trabajadores de la ONCE es un orgullo que la provincia salga reflejada en los cupones, porque representar a su tierra es un orgullo y una satisfacción".

Gualda ha hecho hincapié en la importante promoción de Balanegra y Carboneras que supone esta serie de cupones, "ya que vamos a dar a conocer a Balanegra como el municipio 103, y en Carboneras vamos a demostrar que es mucho más que el problema del Algarrobico".

En cuanto a los premios, el director territorial de la ONCE, ha revelado que "Almería es la provincia que más premios reparte de Andalucía y una de las que más reparte a nivel nacional".

Por su parte, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, ha explicado que "el municipio ha recibido con mucha ilusión este cupón, porque no hay campaña publicitaria que iguale la repercusión de salir en estos cupones. En nuestro caso, como hace año y medio que somos un municipio independiente, hemos elegido la imagen de un monolito en recuerdo a quienes contribuyeron a la segregación de Balanegra, en un espacio abierto al mar que se ha rehabilitado recientemente".

La Playa de los Muertos y su famosa roca son las protagonistas del cupón de Carboneras, del que su alcalde, Salvador Hernández, ha destacado la "impagable campaña positiva" que supone la aparición en el sorteo del 16 de marzo.

Hernández también ha deseado que "como agua fina que son los cupones de la ONCE, repartan la suerte entre toda la provincia".