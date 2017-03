Una jornada para la reivindicación

El Día Internacional de la Mujer sirvió ayer, sobre todo, para visibilizar al menos por un día la lucha por la igualdad entre géneros y constatar que, lamentablemente, aún queda mucho por hacer hasta que la sociedad asuma la equidad de los roles entre hombres y mujeres.

«El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no es un día cualquiera para Andalucía. El 8 de marzo es un día de reivindicación para esta comunidad, que trabaja durante todo el resto del año por una igualdad real de oportunidades. Y no lo hace con palabras: lo hace con hechos», exponía la Junta de Andalucía a través de su manifiesto. Una lucha que, asegura el Gobierno andaluz, se escenifica a través de inversión y legislación, principalmente, en materia de violencia de género. «Las mujeres formamos parte, más del 50%, de esta sociedad. Una sociedad que sólo es posible con mujeres y hombres. Sin mujeres, no habría sociedad, por lo que es hora de darles el lugar que corresponde, junto a ellos. Como referentes, para que la población más pequeña, que es la sociedad del futuro, pueda mirarles y decir también: #QuieroSerComoElla», continúa el texto reivindicativo de este año.

No fue, obviamente, la Junta la única institución en conmemorar la efeméride. La Diputación Provincial de Almería celebró, junto a las mujeres que componen las 73 asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de Mujeres, una sesión plenaria de dicho organismo en la que se dio lectura al manifiesto y la campaña de concienciación que se ha consensuado entre las ocho diputaciones andaluzas y que lleva por título 'La Historia con todas sus letras', al objeto de visibilizar las mujeres protagonistas de la historia, silenciadas por el patriarcado. «Mujeres que nos han precedido y que, gracias a sus aportaciones a la sociedad, hoy es más igualitaria», señaló la diputada del ramo, Dolores Martínez.

La Universidad de Almería se volcó con el Día Internacional de la Mujer con una jornada sobre emprendimiento femenino al objeto de poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y en la empresa. No en vano, destacó la delegada del Rector para la Igualdad de Género, Maribel Ramírez, «hoy día hay muchas mujeres que están emprendiendo pero existen muchas limitaciones en cuestión de ayudas, de presupuestos, de promoción» y, por ello, «queríamos contar con personas de primera línea que son emprendedoras, como el caso de María Zabala, la primera conferenciante, con las mujeres empresarias de REDEA, y con mujeres que son profesoras aquí y que tienen una parte emprendedora, además de con antiguas alumnas con éxito emprendedor a nivel internacional, con el objetivo final de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad en general y seguir sensibilizando y formando».

La Asociación de Mujeres Empresarias -Almur- promovió ayer en la provincia el proyecto 'Recuerda', con el objetivo de visibilizar a las mujeres y difundir la labor e implicación que en materia de igualdad realizan las empresarias almerienses a través del colectivo, con el lema 'Recuerda que la mujer más importante del mundo está, ahora mismo, delante de ti», usando un cartel descargable en la web http://almur.es/web/ o de sus redes sociales en Facebook, Twitter y Linkedin.

Laboral

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, UGT y CC OO Almería llevaron a cabo un paro de diez minutos, ante las puertas del edificio sindical, para denunciar el «nulo compromiso político del Gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres, así como la desigualdad y discriminación que padecen en el ámbito laboral», secundando así las acciones, concentraciones y movilizaciones convocadas por el Movimiento Internacional de las Mujeres 8 de marzo.

En su declaración a los medios, la secretaria de Organización y Administración de UGT Almería, Mª Lola Gavilán, señaló que «las políticas de recortes sociales del gasto público y las reformas laborales adoptadas por el Gobierno del PP durante los últimos cinco años han afectado en especial a las mujeres». «Sin duda, somos las grandes perdedoras de estas políticas de austeridad, como muestra el hecho de que, a pesar de que la economía mejora, se ha incrementado la brecha de género en el mercado laboral español», zanjó.

La ciudad de Almería celebró también su acto central en favor de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género en el que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, animó «a la participación activa de mujeres y hombres, de niños y niñas, ante una responsabilidad que es de todos» puesto que «sólo así podremos vivir en una sociedad más igualitaria y, por tanto, más justa».

Un acto que tuvo lugar en el salón noble del Círculo Mercantil, en el que Rosario Alarcón, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería -Almur- y miembro del Consejo Sectorial de la Mujer, leyó el manifiesto antes del reconocimiento municipal a ocho mujeres por su trayectoria personal y profesional en diferentes ámbitos de la sociedad almeriense y en defensa de la igualdad de oportunidades.

En concreto, y a propuesta del Consejo Sectorial de la Mujer, el Ayuntamiento ha reconocido por su 'trayectoria personal' a la empresaria Mª Carmen Avilés Puertas; por su 'solidaridad', a Mª del Mar Pageo Giménez, presidenta provincial de Cruz Roja; en el 'Deporte', a Mª Dolores López, campeona de Roland Garros Sub-13; en 'Comunicación y Difusión', a la periodista Mª Rosa Granados Goya; en el campo de la 'Cultura y educación', a Carmen Mora, directora de la Escuela Infantil de Los Almendros; y en la 'Lucha por la Igualdad', a la sindicalista Mª Luisa González Rodríguez.

La Corporación municipal también reconoció por su capacidad de 'Emprendimiento' a Mª Ángeles Cayuela Campoy, presidenta de Asopesca y de la Asociación de Mujeres del Mar 'Galatea'; y, en el terreno de la 'Investigación', a Mª Ángeles Vázquez López, de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Torrecárdenas.

Recibieron también una mención especial todos los trabajadores del área de Familia e Igualdad de Oportunidades por el trabajo desarrollado con ocasión del desalojo de la comunidad 'El Patio' de Pescadería.

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido centró los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer en la presentación del I Plan de Igualdad y en la importante aportación realizada al devenir de la historia de una ciudad, como es El Ejido, en la que el papel de este colectivo ha sido determinante para su crecimiento y evolución. Y, para ello, incluyó en su programa una exposición temática relacionada con la mujer en la antigua Roma y las conferencias de expertos en esta materia.

Entre ellas, Porcia Maura, esposa de Lucio Pedanio Venusto y que fue definida por su familia como «una persona y madre ejemplar», al tiempo que representa la primera mujer que ha figurado en uno de los vestigios históricos más importantes hallados en la ciudad de Murgi, un sepulcro encontrado a principios del siglo XX y que recoge una inscripción que hace referencia a ella.

En Adra, un grupo de mujeres ha viajado hasta Málaga para celebrar la efeméride en una de las actividades preparadas por el Ayuntamiento dentro de su 'Semana por la Igualdad'.

Berja ha programado actividades del 7 al 11 de marzo, en la vigésimo tercera edición de las Jornadas de la Mujer que organiza cada año el Consistorio. El acto central tuvo lugar ayer en el Teatro Ciudad, donde el alcalde, Antonio Torres, y la concejala de la Mujer, María Luisa Cruz, presidieron un debate de alumnas del IES Villavieja sobre Victoria Kent y Clara Campoamor, además de la entrega de los premios del XX Concurso de Murales 'Jugar en igualdad' y los del II Concurso de Postres y el acto homenaje 'Distintivos de igualdad', a la que siguió la representación del grupo de Teatro Fantasía de la obra 'Los que se pelean se desean'.

La villa de Gádor celebró también un acto institucional por la igualdad entre mujeres y hombres. Vecinos, junto a los miembros de la Corporación municipal, se concentraron a mediodía en la plaza de la Constitución para guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y se dio lectura a un manifiesto en favor de una igualdad real de género.

El Ayuntamiento de Mojácar ha celebrado un viaje a Granada que tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo para conmemorar el 8M y el municipio de Albox se sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer con la organización de diferentes actividades y, en colaboración con 'Fitness Center Albox', 'Fisiosport' y 'Econaturalbox', acercó a las mujeres del municipio a «instalaciones deportivas de calidad y la realización de actividades saludables con propuestas», con la entrada gratuita durante todo el día, al Centro de Agua y Salud y la realización de diversos talleres de reiki y pilates.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa celebró en el Centro de la Mujer un taller de risoterapia con una treintena de participantes que conocieron cómo usar la risa como clave para el bienestar mental y emocional mientras, en Pulpí, numerosos vecinos se sumaron al Día Internacional de la Mujer con una jornada de paro para denunciar tanto el desigual reparto de empleo como los trabajos de cuidados o el acceso a la riqueza.