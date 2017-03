Se buscan más de 200 personas en Almería

El pasado 3 de octubre se cumplieron siete años desde la desaparición de Lourdes García Carreño, la joven de 36 años a la que se le perdió la pista, como si se la hubiera tragado la tierra, tras acabar su turno de trabajo en la gasolinera situada en la Urbanización de Roquetas de Mar. Ya han pasado un total de 2.682 días sin respuesta, sin alguna pista de su paradero. En ese espacio de tiempo queda para el recuerdo innumerables horas de búsqueda y solidaridad de una localidad que aún se pregunta donde puede estar su querida vecina.

Uno de los desaparecidos que tienen la catalogación de alto riesgo es un vecino de 55 años del Tagarete

Lourdes García es una de las caras más visibles de los almerienses que desaparecieron sin dejar rastro. Pero hay muchos más. Y es que el fenómeno de las denuncias por desapariciones de personas es más habitual de lo que cualquiera pueda pensar. Según dio a conocer ayer el Ministerio del Interior, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado buscan a día de hoy en territorio almeriense a 214 personas que constan como desaparecidas, ya sean contra su voluntad o por pérdida de contacto voluntario del 'desaparecido' con su familia o conocidos.

La cifra de desaparecidos en la provincia de Almería es alta si se compara con el resto de provincias españolas. Según aparece en el Informe de sobre personas desaparecidas en España, dado a conocer ayer con motivo del Día Mundial de las personas sin rastro, las provincias con más denuncias activas son Cádiz (588), Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268), Málaga (253) y Almería (214).

Tipos de riesgo

El estudio, que sitúa al territorio almeriense como la sexta provincia con más desapariciones activas, también hace distinción entre las desapariciones consideradas de 'alto riesgo' o de 'riesgo limitado'. En este sentido, todos los menores son desapariciones de alto riesgo, así como aquellos adultos donde su integridad física corre peligro. A partir de estas dos clasificaciones iniciales, comienzan las pesquisas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para encontrar el rastro de las personas.

En el caso de un desaparecido de alto riesgo haya dejado una nota informando que se marcha porque quiere o cuando se trata de una persona reincidente o cuando el caso está claro que es una ausencia voluntaria que no entraña mayores consecuencias, se rebaja la tipología del peligro, ya que «comprende un grado de voluntariedad», añaden fuentes policiales consultadas por este periódico.

El informe de Interior señala que en la provincia de Almería hay actualmente cinco desapariciones de alto riesgo, mientras que el resto son limitados. Una de las desaparecidos que tienen la catalogación de alto riesgo es Manuel Batista López, un vecino del barrio capitalino del Tagarete de 55 años de edad que fue visto por última vez el pasado 15 de julio en el centro médico Bola Azul cuando fue a tomar su medicación.

Según señalan fuentes consultadas por este periódico, la mayoría de casos de desaparición acaban con final feliz, pero en otras ocasiones el desenlace es trágico. Los almerienses aún tendrán en su memoria la reciente investigación de la Policía Judicial de la Comisaría de El Ejido, en colaboración con la Policía Científica, que permitió identificar los restos óseos que fueron hallados el pasado 5 de octubre en un paraje de Pampanico como los de una mujer de nacionalidad marroquí desaparecida en febrero de 2011. Gracias al rastreo del perfil genético en los huesos de la joven, la Policía Nacional ha logrado detener a su presunto asesino seis años más tarde.

Otras desapariciones registradas en la provincia en los últimos años ni siquiera han tenido un desenlace. Ese es el caso del ejidense Juan Antonio Sánchez, de 38 años y vecino de El Ejido, desaparecido en la madrugada del 20 de diciembre de 2009 en el barrio de Oliveros. Nunca se ha encontrado algún indicio del paradero de este hombre. No obstante, el presunto responsable de su desaparición, J. T. y de nacionalidad marroquí, fue condenado en 2014 a 25 años y nueve meses de prisión por estos hechos y por la desaparición de otro hombre, Ángel Benjamín C. C.

Según se señala en el reciente informe de Interior, la mayoría de las personas desaparecidas en España son (un 77%) y en un mayor porcentaje con edades comprendidas entre los 35 y 50 años.