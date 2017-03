El mensajero del pan, un bonito homenaje de un hijo a su padre

La panadería de Antonio del Rosal, en Fiñana, es un tradicional establecimiento que tiene más de un siglo de vida. Antonio y Juana, que son quienes la regentan, viven por y para el pan, dos artesanos que hacen magia con la masa.

El día a día, pese a ser casi siempre lo mismo, no está sujeto a la monotonía de un trabajo medido, que requiere de la máxima atención para no modificar el sabor. La misma cantidad de harina, agua, azúcar -cuando se trata de dulces-, milimétricas porciones que permiten que el sabor no varíe, el secreto de un éxito.

Aunque en Fiñana saben quienes son Antonio y Juana, su hijo mayor, periodista, le hace un homenaje velado a través de un vídeo de unos cuatro minutos a toda una trayectoria, la de una panadería con solera y más de 125 años de vida, que no deja de ser referencia, un lugar de 'peregrinaje' o de paso. Y si no se llega, Antonio 'te lo lleva'. Hasta por whatsapp se aceptan encargos para llevarlos al bar, al restaurante o hasta quien está en la sierra cuidando el rebaño y que no tiene tiempo para bajar a la panadería, en la Calle de San Sebastián de Fiñana.