Cruz Roja atiende a 34.200 mujeres en defensa de sus derechos y género

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo aprobados por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre de las Naciones Unidas; y Cruz Roja Española apuesta por él, puesto que se encuentra inmerso de forma transversal en todas sus actuaciones. De hecho, durante el pasado año, la organización atendió a 34.216 mujeres de la provincia en los proyectos específicos de intervención social que lleva a cabo en la geografía almeriense, lo que representa un 44,8% de las personas participantes.

En el Plan de Empleo de la organización participaron más de 2.966 mujeres y el 11% logró su inserción laboral en 2016. Además, a través de la campaña 'Te corresponde, nos corresponde' incidió en la sensibilización acerca de la importancia de la corresponsabilidad en las tareas del ámbito doméstico y familiar para romper con los roles de género establecidos que provocan desigualdad, así como la conciliación de la vida laboral y personal.

Desde Cruz Roja Juventud se trabajó además con más de 600 personas en materia de coeducación y perspectiva de género, a través de diversas campañas, talleres y charlas en centros educativos y otros espacios desarrollados en la provincia.

La verdades equidad de género sigue estando en el 'debe' de la sociedad actual

La organización cuenta, por último, con recursos y proyectos específicos dirigidos a mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, en los que ofrece acciones de orientación y apoyo psicosocial, información y orientación sobre recursos comunitarios y proyectos de empleo específicos para ellas.

Desde el proyecto Atempro, de teleasistencia para mujeres víctimas de violencia de género, se atendió a 178 mujeres en Almería.

Causa pendiente

La construcción de una sociedad en la que no exista la discriminación y se dé paso a una verdadera igualdad y equidad de género continúa, no obstante, siendo una tarea pendiente. No en vano, lamentan desde Cruz Roja, «a pesar de los avances sociales y legislativos, las mujeres y niñas sufren cada día diferentes formas de discriminación y violencia en el ámbito educativo, laboral, social, económico y cultural que recortan sus Derechos Humanos y libertades fundamentales».

En la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, y bajo el lema 'Y tú. ¿qué fórmula utilizas?, Cruz Roja invita a la reflexión sobre qué elementos, valores y situaciones son necesarios para alcanzar la equidad de género. La organización también explicará en sus redes sociales conceptos básicos tales como sororidad, feminismo y justicia social, entre otros, que se encuentran dentro la fórmula para eliminar las barreras a las que se enfrentan las mujeres y niñas.