El defensor ve "clamorosa" la falta de personal en los juzgados de Berja

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio en relación a la "escasez" de personal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja (Almería) derivado de las "bajas sin cubrir", según la información aportada por la letrada de la Administración de Justicia del mismo órgano.

Según la información que maneja el Defensor a través de la letrada, el citado juzgado "tiene una falta de funcionarios clamorosa" que afecta a su funcionamiento, sentido en el que se habrían solicitado en diferentes ocasiones refuerzos y reposición de personas correspondiente.

"Constan la reiteradas peticiones hechas a las debidas instancias --tanto por el juez que su día le correspondiese como por los secretarios que han tenido esa responsabilidad-- para refuerzos, apoyos y medidas extraordinarias de habilitación de horas extraordinarias por la tarde", recoge la queja del Defensor, consultada por Europa Press.

Asimismo, apunta a otros datos ofrecidos por la letrada "como que se ha producido una baja de larga duración que hasta que no transcurren tres meses no se cubre", sentido en que hubo una plaza de cubrir "del 9 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2016". "El juzgado ha tomado todas las medidas posibles en aras a su mejor funcionamiento pero las medidas de apoyo, refuerzo o creación de una nueva plaza no nos corresponde a nosotros adoptarlas", expresaba la letrada.

Ante estas situaciones, la oficina que dirige Jesús Maetzu optó por la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación descrita y las posibles medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar.

El Defensor ha recordado además otras informaciones recibidas sobre la situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja (Almería) por las que se incoó también una queja ante la Fiscalía de Almería debido a problemas acaecidos en la tramitación de un concreto expediente judicial.