Tecnova participa en Croacia en un grupo de expertos en innovación agroalimentaria

La referencia de Almería, en todo lo vinculado a la innovación en horticultura, está muy presente en las instituciones europeas, que tienen siempre en cuenta la aportación que puedan hacer empresas, profesionales y centros de investigación, entre otros, a cualquier proyecto innovador que se cueza en el territorio comunitario.

Tecnova, el Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura, es una de las entidades que más participa en grupos de expertos de trabajo en los que se debaten cuestiones innovadoras que giran sobre la agricultura.

Recientemente, participó en uno de ellos, concretamente en comité de más de 70 expertos que fueron seleccionados de toda Europa por la European Innovation Partnership of Agriculture para participar en el 'Workshop of Tools for Environmental Farm Performance'. En este sentido, Carolina Martínez, responsable de I+D de Tecnova se desplazó hasta Croacia para participar en este evento organizado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y por el Ministerio de Agricultura de Croacia.

La finalidad del mismo fue, como explicaron posteriormente desde Tecnova, «la de identificar las herramientas que han sido desarrolladas y utilizadas en distintas regiones de Europa para promover un manejo agrícola más sostenible; identificar experiencias de éxito y de fracaso vinculadas al desarrollo de este tipo de herramientas; y, promover el desarrollo de nuevas herramientas acordes con las necesidades de los agricultores europeos».

Las participaciones en este tipo de programas europeos caracterizados por la diversidad de socios de diferentes países y la dotación económica, siguen poniendo de manifiesto, a juicio del propio Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura, «el posicionamiento y la experiencia del personal investigador de Tecnova en el desarrollo de nuevos instrumentos para el sector agro basadas en el uso del Internet».

La Fundación Tecnova, no en vano, junto con empresas de la provincia de Almería, ha formado, hasta el momento, parte de diferentes proyectos tales como: Proyecto Innterconecta Hortysis (Control remoto de producción hortícola en invernaderos e integración con previsiones de demanda y sistemas de comercialización), que contó con un presupuesto superior a dos millones de euros; Proyecto Innterconecta Deci@rop (construcción de un sistema de telecontrol, simulación y decisión para el manejo agronómico en cultivos de pimiento y pepino bajo invernadero), con un presupuesto cercano a 1,4 millones de euros; y el Proyecto Cien Globalviti (Solución global para mejorar la producción vitivinícola frente al cambio climático basada en robótica, en tecnología IT y en estrategias biotecnológicas y de manejo del viñedo), con la participación de algunas de las bodegas más importantes de España, como por ejemplo, Pago de Carraovejas, Bodegas Ramón Bilbao, Bodegas Martín Codax, o Juvé & Camps, con un presupuesto que roza los 10 millones de euros.

En este sentido, Tecnova se consolida como centro tecnológico participante en proyectos caracterizados por el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector agrícola para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas mediante la optimización del uso de insumos agrícolas y el incremento de la productividad obtenida.