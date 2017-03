EEUU propone dejar niveles de radiación 100 veces superior a lo aconsejado por el OIEA en Palomares

Izquierda Unida ha denunciado públicamente la existencia de una contrapropuesta del Departamento de Energía de los Estados Unidos para la restauración radiológica de los terrenos de Palomares (Almería), contenida en el documento 'Evaluation of alternatives for remediation of soils of contamination at the Palomares accident site' y en la que se tendría proyectado dejar una contaminación remanente de americio en varias zonas y de diferentes niveles.

Así las cosas, la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere ha presentado en el Congreso una batería de preguntas sobre este asunto en las que cuestiona al Gobierno por la razón por la que no se ha hecho público el contenido del documento y no se ha respetado el convenio sobre el acceso a la información en materia de medio ambiente ni "los principios de transparencia propios de una democracia consolidada".

Según expone IU, la contrapropuesta de EEUU implicaría dejar en algunas zonas una dosis efectiva al individuo representativo del grupo crítico de 1 mSv por año. "Estas dosis de radiación se encuentran en zonas habitadas o con explotaciones agrarias aledañas y el nivel planificado es diez veces superior a lo estipulado por el propio CSN para la liberación de restricciones de instalaciones radioactivas", señala la diputada.

Asimismo, advierte de que el propio Departamento de Energía de EEUU, para su territorio, califica ese nivel de dosis como "peor escenario verosímil" y que es cien veces superior a lo que definen como alternativa más exigente. También es cien veces superior a lo aconsejado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Por otro lado, el nivel radiológico de 4Bq/gr previsto para la zona de Sierra Almagrera, colindante con la pedanía de Villaricos, supondría una dosis efectiva de entre 1-4 mSv, rozando los 5 mSv, un nivel 40 veces superior a lo estipulado por el propio CSN para liberación de restricciones de instalaciones radioactivas y 400 veces superior a lo defendido por EEUU para su territorio y por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Así las cosas, IU advierte de que eso puede suponer la restricción de uso total o parcial, con el mantenimiento del vallado y la señalización, "lo cual supondría la permanencia a perpetuidad del estigma padecido por Palomares desde 1966, con importantes consecuencias en su economía local más el grave daño que sufrirá en las labores de descontaminación, si es que se llevan, a cabo por la profusión mediática a nivel global".

Por todo ello, la diputada quiere que el Gobierno detalle si la ejecución de la contrapropuesta de EEUU, con la "contaminación remanente que está previsto dejar en la denominada Zona 6 en Sierra Almagrera", supondrá la restricción total o parcial que obligará a mantener permanentemente el vallado y señalización de las 20 hectáreas de esa zona.

También ha preguntado si el Ejecutivo español acepta en su totalidad esa contrapropuesta norteamericana para la descontaminación de los terrenos radiológicamente afectados de Palomares contenida en ese documento de evaluación de alternativas y quiere que valore que la medida puede afectar a la salud de las más de 2.000 personas que residen en Palomares y Villaricos.