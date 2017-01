El PP alerta de una "oleada de robos" en Chirivel que ha llevado a los vecinos a "patrullar las calles"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Chirivel (Almería), Magdalena Martínez, ha mantenido una reunión con el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, para trasladarle la "preocupación que tienen los vecinos" por los robos que "desde hace dos semanas se están produciendo en el pueblo, incluso durante el día", lo que ha llevado a la población "a organizarse incluso en grupos para patrullar las calles e intentar frenar a los ladrones".

Martínez ha alabado la "buena voluntad de los vecinos", pero señala que "esto no es suficiente porque no somos profesionales", de forma que ha pedido a la alcaldesa, Emma Sola, que "convoque plazas para Policía Local, como así lo ha solicitado el PP en varias ocasiones, ya que de esta forma, los ladrones no lo tendrían tan fácil a la hora de robar".

En una nota, la portavoz popular ha trasladado al subdelegado que es necesaria "más presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio" y ha elogiado el trabajo que hace la Guardia Civil, aunque "debería complementarse con dos policías locales como mínimo", algo que ha solicitado a la alcaldesa.

Según los populares, García Lorca ha indicado que "desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se están investigando todos los casos tras registrarse las denuncias" y ha explicado que "es fundamental la colaboración ciudadana para poder esclarecer estas situaciones".

Martínez espera que desde el gobierno municipal del PSOE "tomen medidas y cuanto antes convoquen las plazas de policía local que se necesitan para que los vecinos puedan vivir tranquilos". "Los vecinos estamos movilizados diariamente, vigilamos las calles, pero esto no evita que se sigan produciendo robos". ha añadido.

Igualmente, la edil ha adelantado que se preguntará en el próximo pleno a la alcaldesa por las intenciones del equipo de gobierno con respecto a las plazas de policía local para que la regidora se pronuncie sobre si "se necesitan municipales como así se lo piden los vecinos" y sobre "si va a poner en marcha el proceso de oposiciones".