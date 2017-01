El ejemplo del legionario Maderal Oleaga llega a Bagdad

El comportamiento heroico del caballero legionario Juan Maderal Oleaga, demostrado de forma destacada cuando el combate de Edchera, le ha hecho merecedor de ser elegido 'Hero of Valor' (Héroe del Valor) por los miembros de la coalición internacional que intervienen en la operación Inherent Resolve, de Iraq.

«A primera hora del sábado 14 de enero, cuando los principales comandantes del componente terrestre de la operación Inherent Resolve, se disponían a comenzar su reunión diaria con el general de división del Ejército de los Estados Unidos, Joseph Martin, jefe de la fuerza multinacional desplegada en Iraq, un respetuoso silencio precedió a la lectura del heroico comportamiento que, por estas fechas del año 1958, demostró el caballero legionario Juan Maderal Oleaga, durante la campaña de Ifni-Sáhara», informa el Estado Mayor de la Defensa.

Reconocimiento

Entre las múltiples acciones que convierten a la coalición que lleva a cabo la operación Inherent Resolve en 'un equipo', se encuentran las iniciativas que reconocen lo mismo el quehacer diario, de los soldados de todos los contingentes que están desplegados en Iraq, como las heroicas gestas que jalonan los historiales militares de dichas naciones.

Así pues, con carácter semanal, se entrega la distinción Hero of the Battle (Héroe de la Batalla) y cada dos semanas se conmemora el Hero of Valor (Héroe del Valor) que, exige la posesión de la máxima condecoración al valor heroico concedida por la nación que presenta su candidato.

Es lo que sucede con el legionario, a título póstumo, Maderal Oleaga, quien recibió la Cruz Laureada de San Fernando en el año 1966 y cuyo nombre porta como propio el XIX Grupo de Operaciones Especiales del Ejército español.

Edchera

En el combate acontecido en el área de Edchera (1958), se ordenó a la sección en la que estaba encuadrado el bravo Juan Maderal que avanzase por el cauce seco del río Saquia al Hamra, acción en la que sufrieron ataques desde diferentes posiciones con un enemigo que constantemente se reforzaba, lo que obligó a la unidad de Maderal Oleaga a establecerse en una posición defensiva.

En medio de una lucha que llegó a la bayoneta y que causó numerosas bajas, el jefe de la sección ordenó una retirada en la que emergió la figura enorme del legionario Maderal protegiendo a su jefe y arengando a sus compañeros para que eliminasen a tantos enemigos como les fuese posible. Defendiendo la retirada de su unidad, Juan Maderal fue herido y falleció a los pies de sus cuadros de mando, pagando generosamente con su vida el precio de la salvaguarda de sus compañeros durante dicha retirada, según el relato facilitado por el EMAD.